Меры поддержки мобилизованным расширили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Приморья из-за появления многочисленных фейков решили вновь напомнить о выплатах и льготах, которые положены мобилизованным жителям и участникам СВО, включая добровольцев. Полный перечень «Комсомолка» уже публиковала, однако с тех пор появился ряд уточнений и новый указ президента РФ Владимира Путина.

Зарплатам быть

Всем мобилизованным, утверждают в региональном правительстве, положена ежемесячная выплата – иными словами, речь о полном довольствии от Минобороны РФ с первого дня нахождения воинской части. Ранее сообщалось об окладе примерно в 50 тысяч рублей, однако накануне, 19 октября, президент РФ подписал поручение о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат, взяв вопрос под свой контроль. «Заработные платы» мобилизованных жителей должны составлять не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Это больше средней зарплаты в России в 3-5 раз, следует из открытых источников. А из указа следует, что оплачивается также подготовка и обучение личного состава. Особо подчеркивается, что выплаты могут задержать из-за больших объемов в базах данных электронных систем. Тем, кого призвали в сентябре, получат выплаты в следующем месяце и так далее.

Помощь региона

В среду, 20 октября, губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что мобилизованные приморцы получат выплату в размере 150 тысяч рублей. Это единоразовая помощь.

Другие меры поддержки из краевого бюджета – «губернаторские» – положены добровольцам и участникам СВО (военнослужащим по контракту). О них «КП» рассказывала ранее: бойцы отряда «Тигр», например, могут рассчитывать на ежемесячную плату в размере 200 тысяч рублей и другие льготы. Мобилизованные же встают на довольствие Минобороны.

Что с кредитами?

Информации о животрепещущей теме, волнующих приморцев, пока мало. Жителями с займами могут рассчитывать на кредитные каникулы. В остальном представители банковской сферы заверили губернатора Приморья Олега Кожемяко, что все нерешенные вопросы мобилизованных по банковским продуктам, в том числе, и по кредитам, будут отработаны на местах совместно с главами муниципалитетов в течение месяца.

В тылу

Семьи военнослужащих (включая мобилизованных) могут рассчитывать на различные льготы. Среди них теперь не только бесплатное питание в школах для ребенка участников СВО и компенсации расходов за детский сад, но и бесплатные абонементы в спортивные секции, учреждения допобразования, решение бытовых вопросов в частном порядке. Работу над этим ведут администрации муниципалитетов.

Наконец, как уже писала «КП», власти взяли на контроль снабжение мобилизованных приморцев экипировкой и снаряжением. правительство Приморья отправило на фронт более 440 беспилотных летательных аппаратов, более 3 тысяч оптических приборов, радиостанций и электрического оборудования, 16 автомобилей, тысячи палаток, спальных мешков.

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