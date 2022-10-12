Первые мобилизованные россияне на полигонах ЛНР. Иллюстрация из архива. Фото: Александр КОЦ

Власти Приморья представили на портале регионального правительства обновленный перечень мер поддержки для участников СВО. Справочник включает федеральные и краевые выплаты. Мобилизованные жители приравниваются к военнослужащим и поэтому могут рассчитывать на помощь. При этом некоторые категории поддержки доступны только военным, заключившим контракт до 20-21 сентября 2022 года. Отметим, отдельных выплат для мобилизованных в Приморье еще не ввели.

В случае травмы

Так, военнослужащие, получившие ранения, имеют право на единовременную выплату в размере 3 миллиона рублей, а также на дальнейшее страховое обеспечение. В этом случае компенсация может составить от 74,2 тысячи рублей до 296,8 тысячи.

При увольнении, если человек признается негодным к службе из-за травмы, выплатят еще 2,97 миллиона рублей. Краевая помощь для контрактников, поступивших на службу до 21 сентября 2022 года, составит еще от 300 до 600 тысяч рублей в случае ранения.

В случае получения инвалидности

Военные, оставившие службу по этой причине, могут рассчитывать на страховое федеральное обеспечение. Инвалиды первой группы получат почти 2,3 миллиона рублей, второй – почти 1,5 миллиона рублей, третьей – более 742,1 тысячи рублей.

Ежемесячная денежная компенсация составит 20,7 тысячи рублей, 10,4 тысячи и 4,1 тысячи (в зависимости от категории инвалидности). Пенсия составит 85% (первая, вторая группы) и 50% (третья) от сумм денежного довольствия [ежемесячной оплаты, стимулирующих выплат и т.д. - Прим.].

Краевая единовременная ежегодная выплата в размере 19 тысяч рублей положена участникам специальной военной операции, получившим инвалидность; в размере 15 тысяч рублей – детям участников СВО, ставших инвалидами первой группы; в размере 8 тысяч рублей – второй группы.

Региональные ежемесячные выплаты положены детям участников СВО по аналогии с ежегодными и составляют в зависимости от категории от 3,5 до 5 тысяч рублей.

В случае смерти

Если военнослужащий погиб во время исполнения своих обязанностей, его родственники могут получить единовременную материальную поддержку в размере 5 миллионов рублей; страховое обеспечение в районе 2,7 миллиона рублей (выплачивается членам семьи в равных долях); одноразовое пособие более 4,45 миллиона рублей (всем членам семьи). Более того, получить можно денежную компенсацию раз в месяц в размере 10,4 тысячи рублей на одного члена семьи. Если членов семьи больше — каждому полагается по 6,9 тысячи рублей. Единовременная помощь после смерти военнослужащего выплачивается также вдовам, родителям и детям из федерального бюджета и составляет от 10 до 18 тысяч рублей.

От края родственникам начисляют еще миллион рублей, который делится на всех членов семьи. Но только в случае заключения контракта до 21 сентября 2022 года.

Добровольцы

Те, кто участвовал в СВО на добровольной основе, могут получить материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Если житель еще и окончил обучение в РО ДОСААФ РФ по Приморью – доступна еще одна форма помощи в размере 150 тысяч рублей.

Те, кто решил участвовать в СВО до 20 сентября 2022 года, могут получить в случае травмы от 300 до 600 тысяч рублей.

Если контракт заключен после 20 сентября – можно рассчитывать на еще одну единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей. А в случае гибели добровольца родственники получат 1 миллион рублей. Помощь предоставляется в равных долях каждому члену семьи, в том числе, если дети являются студентами вузов до 23 лет на очной основе.

Помощь семьям

В тылу семье доступна компенсация в размере 50-60% на оплату жилья и ЖКХ. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», в дальневосточном центре уже действуют меры поддержки для семей жителей, которые были мобилизованы. Школьники в этом случае получают бесплатное питание. Также родители малышей, которые еще ходят в детские муниципальные садики, могут не платить за посещение.

Напомним, в Приморье действуют более 30 центров поддержки для оказания помощи семьям мобилизованных и участников СВО. Также отметим, что призванные в рамках частичной мобилизации получают денежное довольствие. В среднем оклады составляют около 50 тысяч рублей в месяц, как рассказывал ранее заместитель военного комиссара в Приморье Андрей Курбанов.

Отдельную помощь оказывают коммерческие и государственные предприятия в Приморье. Подробная информация о региональной поддержке доступна в социальном справочнике.

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