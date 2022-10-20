«Не пустить врага домой»: мобилизованные танкисты из Приморья обратились к россиянам

Мобилизованных обучают управлять техникой. Фото: принтскрин видео, Минобороны РФ

Прошел почти месяц с объявления частичной мобилизации в России. В Приморье, утверждал губернатор региона Олег Кожемяко, призвали более 7,4 тысячи мужчин. Минобороны РФ опубликовало видеокадры, как именно готовят бойцов. Танкисты-земляки подчеркнули, что главное – не пустить врага домой. Ведь тогда станет еще тяжелее.

Бойцы на специальных полигоне (его расположение в ведомстве не приводят по логичным причинам) осваивают навыки управления современными танками и машинами пехоты. Речь о Т-80БВ, модернизированным динамической защитой «Контакт-1» от кумулятивных снарядов, и БМП-3.

Братья Виктор и Денис стали героями видео. Их отправили в состав одного танкового экипажа, так как те попросили их не разлучать.

– Решили, что меня проще переучить на танкиста, чем его [брата Дениса - прим.] на сапера, – заявил танкист, – кто-то же должен страну защищать. Чтобы враг не пришел домой. Когда придет домой, уже поздно будет. Тяжелее.

Обучение проводят профессионалы с боевым опытом.

– Бойцы выполняют полный комплекс тренировок по вождению бронированной техники по пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями, имитирующими проделанные проходы в минных полях, колейные мосты и водные преграды, – прокомментировали в Минобороны.

Ранее «КП» рассказывала о танкисте с позывным «Луч» из состава ТОФ. Доброволец заявил, что пошел на фронт, не дожидаясь повестки. Он обратился к мобилизованным россиянам.

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