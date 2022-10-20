День народного единства всегда сопровождают концерты. Фото: Администрация Владивостока

Приморский край вместе со всей страной начал отмечать День народного единства 4 ноября не так давно – с 2005 года. Однако дата уже стала знаковой для жителей России. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает о том, что посмотреть и где пройдут мероприятия в 2022 году.

Праздник был учрежден в 2004 году по инициативе Межрелигиозного совета России и связан с событиями начала 17 века, когда Москва была освобождена от польских захватчиков, а в России закончилось Смутное время.

В Приморье в честь Дня народного единства также пройдут праздничные мероприятия, но напомним, что в связи с объявлением в России частичной мобилизации губернатор края Олег Кожемяко призвал отказаться от масштабных праздников и подчеркнул, что проводить торжественные события стоит скромно.

Обычно в этот день людей угощают чаем и солдатской кашей. Фото: Администрация Владивостока

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №5, 6+

Владивосток, улица Успенского, 112

С 15:00 до 16:00, вход бесплатный

Ежегодный концерт, посвященный Дню народного единства России. В программе патриотические песни и танцы, которые понравятся взрослым и детям. Принимают участие Образцовый танцевальный коллектив «Стрекоза», вокальная студия эстрадной песни «Виктория», солисты, ансамбли, хор.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА «СПУТНИК», 6+

Фокино, улица Усатого, 18

С 13:00 до 14:30, вход бесплатный

В этот праздничный день на сцене ЦКИ «Спутник» состоится концертная программа, направленная на патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи. Прозвучат патриотические песни и номера в исполнении творческих коллективов города. Зрители получат заряд позитива и хорошего настроения.

4 ноября обычно проводят патриотические мероприятия и возлагают цветы к различным памятникам. Фото: Администрация Владивостока

«В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ», 6+

Анучинский район, село Анучино, улица Лазо, 4

С 12:00 до 15:00, вход бесплатный

Особую значимость в настоящее время приобретает изучение, сохранение и развитие русской культуры, возрождение народных праздников, традиций. Фестиваль будет проходить в форме показа творческих программ различных жанров народного творчества.

В гала-концерте примут участие вокальные, танцевальные и театральные коллективы Анучинского округа:

– вокальные коллективы «Серебринушка», «Калина», «Варенька», «Зоренька»;

– танцевальные коллективы «Деревенька», «Плясунья»;

– солисты Анна Карепова, Екатерина Суворенкова.

«В ЕДИНСТВЕ НАРОДА – ВЕЛИКАЯ СИЛА!», 6+

Чугуевский район, село Чугуевка, улица 50 лет Октября, дом 191

С 12:00 до 13:00, вход бесплатный

Родина – отражение души человека. Полюбить край, в котором ты живешь, можно лишь тогда, когда увидишь всю прелесть его природы, сквозь душу пропустишь трагическую и героическую историю своих соотечественников, удивишься красоте и самобытности народного творчества.

Зрители познакомятся с богатым танцевальным и песенным творчеством народов, живущих в Чугуевском округе, и с помощью языка танца и песни смогут переместиться в различные уголки малой родины.

А также стоит помнить, что гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, вера в счастливое будущее – это и есть то, что неизменно объединяет людей и делает их единым народом с пониманием, что преодолеть все трудности можно лишь сообща.

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