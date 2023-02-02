В ряде регионов, кстати, запрет на такие полеты действует уже давно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нововведение, озвученное накануне, вызвало бурную реакцию общественности, а также массу вопросов. Для достаточно большого количества людей съемка с дроном – один из видов заработка. К ним можно отнести фотографов и видеографов, для которых снимки с высота птичьего полета – это, буквально, их «хлеб». Так получается, что теперь делать красивые фото запрещено? В правительстве края ответили на этот вопрос утвердительно и рассказали, кому пользоваться квадрокоптерами все же будет можно. Подробнее читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Предприятия и организации Приморского края могут использовать беспилотные летательные аппараты по согласованию с муниципальными властями. При этом дрон должен быть зарегистрирован. Запрет действует для личной аэрофотосъемки и снятия частных мероприятий, – уточнили в региональном департаменте по координации правоохранительной деятельности.

В ряде регионов, кстати, запрет на такие полеты действует уже давно, и это, как говорят власти, вынужденная и временная пока мера – в условиях проведения специальной военной операции. В первую очередь это связано с безопасностью жителей, недопущением совершения терактов с использованием беспилотников.

начальник отдела исполнения законодательства по противодействию терроризму Правительства края Олег Ильин. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Таким образом, на сегодняшний день можно резюмировать: дроны использовать можно, но не всем. В категорию тех, кому разрешено, входят только различные организации, предприятия и медиа.

– При этом необходимо согласовать с муниципальными властями цели, задачи, период времени и место использования зарегистрированного дрона, – уточнил начальник отдела исполнения законодательства по противодействию терроризму Правительства края Олег Ильин.

Напомним, с 1 февраля в Приморском крае действует запрет на использование жителями дронов, квадрокоптеров и других беспилотников. Такое постановление подписал губернатор региона Олег Кожемяко.

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