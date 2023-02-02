Создал банду? В сети обсуждают задержание силовыми структурами известного деятеля в Приморье

Инициалы задержанного совпадают с сыном авторитетного и известного в узких кругах владивостокца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сети появилась информация, что ФСБ и полиция задержали приморца, которого подозревают в создании преступного сообщества (по статье 210 УК РФ). По предварительным данным, задержанный является сыном бизнесмена и руководителя нескольких спортивных краевых федераций (по слухам, криминального авторитета). Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информацию о том, что на мужчину завели уголовное дело, официально опровергли в Следственном управлении следственного управления по Приморскому краю. Подозрения в создании банды, которая промышляла убийствами с применением огнестрельного оружия, вымогательствами, поджогами автомобилей конкурентов по бизнесу в «нулевых», не подтвердили. Ранее указывалось, что задержали еще трех «активных» участников группировки. Не исключено, что речь идет о знаменитой банде «Трифоновские». Однако и эти сведения опровергли в СК.

Несколько учрежденных якобы «фигурантом» организаций (в области спорта, ремонта транспортных средств и торговли) уже ликвидированы. А стоимость компаний его отца в финансовом отчете оценили в 34 миллиона рублей в 2021 году.

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