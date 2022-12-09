Рынок на Спортивной один из самых больших на Дальнем Востоке. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Почти два года миновало после сноса легендарного рынка на Спортивной – Владивосток остался без одного из самых больших вещевых базаров Дальнего Востока. Однако здания ТЦ «Гранд» и «Союз», признанные в марте 2022 года самовольными постройками, продолжали отоваривать владивостокцев. К сожалению или к счастью, продлится это недолго. Суд обязал владельца зданий, ООО «Буше», снести центры в течение полугода. Владивостокский «Черкизон» знатно обогатил учредителей, но почему-то пошив местных рантье все равно ведет к криминальным ниткам.

Демонтаж рынка на Спортивной в 2021 году. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

КАПИТАЛЬНО-НЕКАПИТАЛЬНОЕ

Структуры Александра Ясина (ныне в СИЗО по подозрениям в бандитизме), одного из главных учредителей ООО «Буше», четырьмя годами ранее заполучили участок, где когда-то располагался бывший стадион ТОФ. Несмотря на заявления об амбициозных проектах по возведению нового ТРК в этом месте, внимание надзорных ведомств к учредителям, равно как и к самому участку на Спортивной, 1в, резко возросло. Кто-то говорит, что дело начали из-за чистки среди призраков криминального Владивостока (напомним, что двое из трех учредителей «Буше» в СИЗО), кто-то – что это свои же «натравили» проверяющие органы на владельцев. Правду в клубке корпоративных перипетий найти смогут, вероятно, только сами участники.

Тем не менее, как только «Буше» начало активно гасить долги в начале 2021 года, прокуратура обратилась сразу с двумя исками, несвязанными с криминальным прошлым владельцев. Одна претензия касалась нарушения охранной зоны теплотрассы, вторая, как уже писала «КП», требовала признания торговых центров самовольными постройками. Арендаторам, уже напуганным из-за недавнего продолжительного демонтажа «рынка на Спортивке», повесили на двери еще более удручающие объявления. Мол, вы, граждане, способствуете обогащению мошенников, и это надо прекращать.

– Дело было возвращено в суд с Приморского краевого суда 29 ноября. Возможно, будут кассационные жалобы. Однако решения суда вступили в силу, – рассказали «КП» в Судебном департаменте Приморского края, – Решено возложить обязанность завершить снос объектов капитального строительства на ООО «Буше».

В Ленинском районном суде оба здания признаны временными самовольными постройками, хотя по факту являются капитальными. Срок сноса – до июля. Такое сжатое время определил судья. Если собственник и подаст жалобу, юридическую силу решения суда вряд ли приостановят.

Александр Ясин. Фото: пресс-служба Федерации кудо в ДФО

РЫНОК БАЗАРОВ

Оба здания появились во второй половине 2000-х годов. Торговые центры отвечают всем запросам клиента, ведь внутри около 150 бутиков, а вместе с землей вокруг общая площадь базара превышает 30,8 тысячи квадратных метров. В ретроспективу двух зданий тесно вплетена история бизнесмена, основателя Федерации кудо Приморского края и Владивостока, владельца ООО «Восток Развитие», а также косвенного «аффилиата» ООО «Траст» и «Приморинвестгруп» Александра Ясина. Мы неспроста утомили вас регалиями, ведь они контрастируют с уголовными делами в отношении спортсмена. Сначала его обвинили в связях с ОПГ, затем – в двух эпизодах убийства. Быстро выяснилось, что Ясин, по мнению силовиков, управлял не только бизнес-империй, но и криминальной (речь о банде «Трифоновских», и это уже другая история). В октябре 2022 года в дело внесли эпизоды об уклонении от уплаты налогов.

Общая неуплата дошла до солидных сумм – Ясин, рассказали следователи, сэкономил на налогах больше 230 миллионов рублей. По разным данным из финансовой отчетности компании известно, что общие налоговые доначисления и пени к ООО «Буше» превысили 300 миллионов рублей. Сделали это с помощью некорректных деклараций по НДС в ФНС, налогу на прибыль и имущество. Позже это стало основной причиной (кроме, конечно, факта, что оба учредителя скоро пойдут под суд) для банкротства предприятия. По разным оценкам, задействованы в ООО «Буше» все еще около полутора тысячи человек, преимущественно, это арендаторы. Следующее заседание, касающееся признания компании банкротом, пройдет только в январе 2023 года. Пока что ничего не решено. Что предпримут для сохранения мест арендатоторов – непонятно.

При этом из ЕГРЮЛ следует, что директора компании все-таки заменили. Им оказался Евгений Дира, который уже занимал этот пост в 2000х годах, а также всегда был соратником Ясина. Вероятно, история ТЦ «Гранд» и «Союз» и вовсе повернется на 180 градусов.

А ЧТО ТАМ С МЕГА-ЦЕНТРОМ?

ООО «Восток-Развитие» (резидент преференциального режима «СПВ») собиралось построить на месте стадиона на Спортивной, 1в, огромный ТРК с современной планировкой и даже футбольным полем на крыше. Проектировщиком выступила «Сибинжиниринг» – не абы кто, а разработчик планов для «Калина Молл» и сотни-другой проектов федерального уровня по всей России.

Один из вариантов макета нового ТРК. Фото: sibengineering.com

Карточка ТРК на Спортивной все еще доступна на сайте подрядчика. Вот только работы то «кипят», то о них ничего не слышно. Проектная документация действительна до ноября 2022 года, общая площадь составила бы 40 тысяч квадратных метров. «КП» спросила в администрации Владивостока, какова судьба объекта, на момент публикации ответ еще не пришел.

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