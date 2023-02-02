Тихоокеанское монашество: как фотограф из Приморья прикоснулся к Богу и вечности

В каждом запечатленном мгновении отражается вечность. Фото: Олег СЕМЕНОВ

Считается, что монастыри – сосредоточение духовности, здесь человек преображается внутренне, обретает путь к Богу и раскрывает в себе образ Божий. Так ли это, попробовал изучить приморский фотограф Олег Семенов. Он отправился в Свято-Серафимовский мужской монастырь и Южно-Уссурийский Богородице-Рождественский женский монастырь, чтобы узнать, чем живут монахи и послушники. Серии его работ, показывающие обычную монастырскую жизнь в трудах по хозяйству, богослужении и братской молитве, превратились в настоящую выставку.

Труд по хозяйству. Фото: Олег СЕМЕНОВ

Автор снимков, фотограф Олег Семенов выступает на открытии выставки с приветственным словом. Фото: пресс-служба ИС РПЦ

Открытие выставки «Монашество. Тихоокеанский рубеж» в Издательском совете Русской православной церкви состоялось 23 января. Фото: пресс-служба ИС РПЦ

Сначала экспозицию можно было увидеть во Владивостоке, а именно в Дальневосточном художественном музее, после – в Пушкинском театре. Затем же снимки отправили в Москву. Там, в конце января, состоялся вернисаж выставки под названием «Монашество. Тихоокеанский рубеж» в Издательском совете РПЦ. Фотографии, которые показывают в честь 30-летия возрождения Владивостокской епархии и 20-летия основания Свято-Серафимовского мужского монастыря на острове Русский, пробудут в столице около двух месяцев, а затем вернутся на родину.

Послушник Алексий. Фото: Олег СЕМЕНОВ

Экспозиция пробудет здесь месяц. Фото: пресс-служба ИС РПЦ

– Фотовыставка задает ракурс всего дальневосточного монашества, – делится мнением настоятель островного монастыря игумен Климент (Кривоносов). – Автор фотопортретов ставил перед собой задачу как можно более объективно передать жизнь монастыря изнутри. Он использовал два направления – репортажная съемка и художественный портрет. Олега Семенова больше интересовало второе направление, так как этот жанр подразумевает, что фотограф выступает в качестве художника, он пытается передать внутренний мир, эмоции, состояние монахов.

Затем фотографии покажут в одном из московских вузов. Фото: пресс-служба ИС РПЦ

Тени на снегу во дворе монастыря. Фото: Олег СЕМЕНОВ

Вот только, смотря на снимки, мощные, глубокие, темные, но при этом источающие свет и тепло, можно увидеть нечто большее. В каждом запечатленном мгновении отражается вечность. Смотря в лица тружеников Божьих, человек, сердце которого открыто для этого, и сам может прикоснуться к бесконечности, задуматься о важном. Поэтому фотовыставка служит духовному просвещению множества людей, которые впервые соприкоснутся с художественным взглядом на обычную повседневную жизнь монастыря.

Рабочий момент. Фото: Олег СЕМЕНОВ

Вернисаж фотовыставки «Монашество. Тихоокеанский рубеж». Фото: пресс-служба ИС РПЦ

Пока наш читатель смотрит снимки, мы расскажем немного о православных сооружениях.

Одна из работ автора. Фото: Олег СЕМЕНОВ

Так, Свято-Серафимовский мужской монастырь был устроен в 2001 году по благословению архиепископа Владивостокского и Приморского Вениамина. До революции здесь был расквартирован 34 Восточно-Сибирский стрелковый полк. В 1906-м был освящен домовый храм в честь нового прославленного святого – преподобного Серафима Саровского. Храм действовал до 1925 года, потом был передан военным для устройства клуба. Церковь попросила вернуть здание в 1995-м, однако ей было отказано. Вернулось здание «под крыло» православия через год, после пожара, в полуразрушенном состоянии.

Фото: Олег СЕМЕНОВ

Фото: Олег СЕМЕНОВ

В 1896 году на реке Уссури был основан Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь. До 1922-го он был центром духовной жизни и духовного просвещения дальневосточного края. В монастыре было большое хозяйство. Выпускались сборники «Заветы инокам», «Душеполезные выписки», богослужебный сборник «Пойте Богу разумно». Русский писатель, публицист, православный мыслитель Иван Шмелев отзывался о монастырской типографии, что она «превзошла свою духовную матерь – Старый Валаам». В 1900 году был устроен Южно-Уссурийский Богородице-Рождественский женский монастырь.

Крещение новорожденного. Фото: Олег СЕМЕНОВ

Фото: Олег СЕМЕНОВ

Возвращаясь к выставке, отметим, что на ее открытии присутствовали непосредственно автор снимков, член Союза фотохудожников России Олег Семенов; Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир; наместник Свято-Серафимовского монастыря игумен Климент (Кривоносов); заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов. В Издательском совете работы пробудут месяц, а в конце февраля их представят на площадке одного из московских вузов.

На открытии были автор снимков, Митрополит Владимир, игумен Климент (Кривоносов) и Григорий Куранов. Фото: пресс-служба ИС РПЦ

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