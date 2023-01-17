«Сделай, Господи, чудо на заказ»: служитель церкви развеял мифы о Крещении

Освящение воды перед началом крещенских купаний. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещение – важный день для всех православных. В этот праздник верующие совершают омовение в реках, купелях и прорубях. Считается, что вода в ночь с 18 на 19 января приобретает чудодейственные свойства, помогает укрепить дух, оздоровиться и очистить мысли. Во столице Приморья в честь этого события организуют несколько иорданей. Купели обычно оборудуют около храмов, монастырей и на пляжах. Но самое любимое место горожан – иордань, вырубленная во льду замерзшего моря. В эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM клирик Казанского храма Владивостока, преподаватель кафедры теологии ДВФУ Иерей Дионисий Гордеев рассказал о том, что такое крещенские купания, и как церковь относится к окунанию в ледяную воду.

НЫРНУЛ И ОТПУСТИЛ ГРЕХИ?

– Есть мнение, что купание в проруби на Крещение, это проверка веры. Так ли это?

– Я бы не согласился с данным тезисом, потому что проверка веры – это систематический труд. Например, человек утром, днем и вечером обращается к Богу с молитвой. Вера, как говорит апостол, без дел мертва. Если мы твердим близкому человеку, что любим его, но при этом не подкрепляем слова действиями, это просто сотрясение воздуха, не более. Поэтому нырнуть в прорубь, скорее про экстрим, вызов Богу в этот день, нежели проверка.

– А можно сказать, что это светское развлечение?

– Сказать то можно, но я думаю, что в этом мало удовольствия. Человек погружается в ледяную воду, скорее всего ему при этом еще и страшно. Да, организм испытывает шок, происходит большой выброс адреналина. У человека проходит жар по всему телу, ему может казаться, что это очень здорово, хотя в некоторых случаях даже опасно.

Радиоведущий Илья Кузнецов отметил, что для безопасности гостей и жителей города, которые все-таки решились нырнуть в прорубь, на всех официальных площадках будут дежурить сотрудники МЧС и скорая помощь.

– Является ли омовение в проруби духовным подвигом и очищением души?

– Нет. Если бы это действительно было так, то об этом сохранились бы свидетельства древних христианских авторов. Если человек совершает проступок, нужно взять на себя ответственность, прийти к Небесному Отцу и попросить прощения. Кто-то думает, что каяться стыдно или, простите за сленг, в этом «запара», рассказывать что-то в присутствии Батюшки, поэтому магический обряд с ледяной водой поможет. Это суеверие, но никакого отпущения грехов за этим не стоит, однозначно.

Иерей Дионисий Гордеев. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ОТКУДА ПРАЗДНИК БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО

– Крещения Господне – какая у него история?

– Когда мы смотрим на заветные книги – Евангелие, мы знаем, что в 30-летнем возрасте Иисус Христос приходит на реку Иордан к Ивану Крестителю для того, чтобы принять крещение. Церковь верит, что он в этом не нуждался, так как не был грешен. Он делает это для того, чтобы осветить воду и таким образом открывает доступ в церковь всем людям, которые уверуют, что Иисус Христос – это миссия, спаситель. И именно в купели таинство крещения, а не в купаниях в ледяной воде. Человек получит очищение от всех грехов, в том числе и первородного.

– Как изначально было принято праздновать Крещение?

– Как отмечают многие паломники, которые путешествовали в Палестину, существовала традиция погружаться в воды реки Иордан. Именно потому что там крестился сам Господь. Но каких-то свидетельств о том, что такая традиция гарантировала прощение грехов – нет. Опять-таки множество авторов и источников свидетельствуют о том, что всегда освещалась вода на Крещение для того, чтобы человек мог хранить ее дома, чтобы потом испить утром натощак. Либо употреблять в течение дня, если у него есть какие-то заболевания.

– Как отмечают Крещенский сочельник, и что это?

– Это день, который предшествует самому празднику. У нас есть Рождественский сочельник и Крещенский. Поскольку эти два события до четвертого века были одним целым, назывались Богоявлением, после разделения у них сохранились общие правила либо богослужебные традиции. Сочельник предполагает, что это будет будний день, в который люди должны держать строгий пост. В этом году дата выпадает на 18 января.

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ

– Правда ли, что в этот день даже вода из-под крана освящается?

– Я не соглашусь с этим утверждением, не встречал его в богословской литературе. Мы верим, что благодать Божию на водную стихию призываем во время самого чина освещения. Но при этом обряд проводится в конкретных емкостях в храмах или в водоемах.

– Но зачастую наблюдаются картины, когда ранним утром люди стоят возле различных источников воды, даже у колодцев и набирают воду в баки.

– Да, это так. Я вот помню период своего детства, когда не было храмов. В те времена для того, чтобы набрать святой воды, мы уходили после полуночи на озеро или реку. Шли абсолютно молча, такая была традиция. Другой нюанс, сейчас храмов предостаточно, крещенская вода доступна еще на протяжении месяца после праздника. Нет надобности куда-то ночью идти.

– Как вообще происходит обряд освящения воды?

– Этот чин очень красивый, необычный. Вначале поются тропари «Глас Господень на водах» и священник раскачивает кадило над емкостями с водой. Читаются три отрывка из «Ветхого завета», из апостольских книг, Евангелия, где повествуется о крещение Господа, ехтинья и большая молитва, где верующие могут услышать, что представитель церкви благодарит Бога за это мироздание.

В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM поговорили о празднике Крещение Господне. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

НЫРЯТЬ ИЛИ НЕ НЫРЯТЬ?

– Как церковь относится к купаниям в ледяной воде?

– Есть различные мнения, в том числе и у авторов 19 века. И многие из них с осуждающим контекстом, так как Крещение в ледяной воде, это все-таки стресс для организма. Если у человека есть проблемы с сосудами, с сердцем – лучше не рисковать. Некоторые священнослужители прошлых поколений воспринимают это, как вызов Богу. «Сделай, Господи, чудо на заказ». Но это так не работает.

– Какие меры безопасности должен соблюдать человек при нырянии в прорубь?

– В первую очередь, он должен подготовиться. Ни в коем случае не потреблять перед этим алкоголь. Взять с собой тапочки, коврик, халат, полотенце. Хотя бы так.

– Правильно ли люди поступают, когда насильно пихают детей в воду на Крещении?

– Дети плачут, им страшно, инстинкт самосохранения никто не отменял. И так холодно на улице, а тут еще темно, много людей, ледяная вода, да и ребенок не понимает, зачем это. Если вы берете ответственность погрузиться в освященный водоем зимой, не зовите с собой родных, которые с этим не согласны. Проявление религиозности – это добровольный шаг. Если ты весьма благочестив, набери святой воды, окропи детей ей утром или помажь мокрой ваткой.

– Что пожелаете всем верующим в канун этого большого праздника?

– Я желаю, чтобы люди относились к своему здоровью бережно, потому что это дар Божий. Не совершайте экстремальных действий, которые могут нанести вам вред. Если у вас есть вопросы, приходите в храм, священники вам помогут.

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