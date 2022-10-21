Спасенный в Приморье котенок-сирота леопарда учится охоте

Котенок подрос и набрал в весе. Фото: Минприроды России.

В августе 2022 у границ нацпарка Приморья спасли котенка-сироту редчайшего дальневосточного леопарда. Теперь он подрос и осваивает охоту на оленей. О прогрессе малыша рассказали в telegram-канале парка «Земля леопарда» .

Чтобы вернуться в дикую природу, котенку Leo 260M необходимо отточить свои охотничьи навыки. Специалисты надеются, что после курса реабилитации леопард все же вернется домой. Он уже может добывать себе питание самостоятельно, что и доказал на примере десятка зайцевых. Впрочем, учится зверь быстро и теперь ловит не только кроликов, но и молодых копытных.

Чтобы проверить умения котенка, в его вольер выпустили пятнистого оленя. Заметив его, леопард немного смутился и даже испугался, но позже начал пристально следить за будущей добычей. Специалисты отмечают, что это нормальная реакция: в дикой природе в этом возрасте звери еще не добывают копытных самостоятельно. Как правило, их первые попытки неудачны, но условия вольера дают Leo 260M преимущество.

Напомним, что за историей малыша «Комсомольская правда – Владивосток» следит с самого начала. Сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» спасли одинокого четырехмесячного котенка у границ национального парка в Надеждинском районе Приморского края. В истощенном состоянии детеныша доставили в Центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка. И за его первыми попытками охотиться «Комсомолка» тоже следила. Уже тогда котенок показал себя очень смелым, настоящим диким хищником, который не привык послушно сидеть на месте

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