Спасенная «Комсомолкой» и «Умкой» кошка идет на поправку

Малышка много спит и кушает. Фото: фонд помощи бездомным животным «Умка».

Кошка, которую в сентябре с многочисленными травмами нашли читатели «Комсомолки», постепенно идет на поправку. Сотрудники фонда помощи бездомным животным «Умка» рассказали редакции, как сейчас поживает их новая воспитанница, которой дали им. Обо всем по порядку.

С ТРУДОМ, НО ХОДИТ

Беднягу прооперировали 22 сентября и в этот же день ей установили на поломанные передние лапки специальные конструкции, чтобы процесс реабилитации прошел быстрее. Кошка уже ходит, что не может не радовать, правда не далеко – до лотка и обратно. Оно и понятно, с непонятными (для нее) предметами на теле это делать сложно, что подтвердили и сотрудники «Умки».

Котики с поломанными лапами ходят с конструкциями около четырех-пяти недель, так что нашей мурлыке осталось совсем немного до того дня, когда она спокойно сможет передвигаться.

Проблем с питанием у нее тоже нет. Возле лежанки всегда стоят наполненные до краев миски, правда сейчас ее кормят со шприца в течение дня, так как малышка приболела и начала чихать. На видео, которое прислали редакции, пушистая красавица спокойно лежит в уютном одеяле и лениво облизывается, готовая вот-вот уснуть. А спит она много.

Кошке дали красивое имя Гильдия, а на сайте «Умки» у нее появилась личная страница со всей информацией о ней, в том числе и с историей, какая беда с ней приключилась.

Страничка Гильдии на сайте фонда. Фото: принтскрин сайта.

НАПОМНИМ

В тяжелом состоянии бедолагу нашли читатели «Комсомольской правды – Владивосток». Произошло это 18 сентября, еле живой мохнатый комочек с выгнутыми лапами лежал во дворе на Шошина.

Местные ребятишки пытались подкармливать кошку, принесли ей полотенце, чтобы было проще отнести ее в ветеринарную клинику. Очевидно, зверек упал с высоты и пролежала на улице без помощи как минимум два дня, по словам детей. Поэтому медлить было нельзя.

Результаты рентгена были крайне неутешительны: перелом передних лап, расколотое небо и ЧМТ. В ветклинике «Горилла», с которой сотрудничает «Умка», кошку прооперировали и установили конструкцию, после чего отправили на восстановление в фонд.

Подробнее историю спасения можно прочитать в нашем материале.

По внешнему виду Гильдии можно предположить, что о ней заботились и хорошо кормили, так как она довольно упитанная. Поэтому все еще остается масса вопросов: как так вышло, что она упала с высоты, почему хозяева до сих пор не дают о себе знать, а ведь прошел уже месяц?

«Комсомолка» надеется найти владельцев Гильдии – если вы узнали ее, звоните без промедления (8924-125-6291) или пишите в телеграмм (8924-000-1003).

Также можно поддержать фонд «Умка» и помочь им и дальше заботиться о братьях наших меньших.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА «УМКА»

ИНН: 2543971390

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ОГРН:1142500002127

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