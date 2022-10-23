Приморье может претендовать на самую большую в мире устрицу

Размер моллюска-гиганта 38 сантиметров. Фото: @dvved

Приморью есть чем похвастаться, край и так славится разнообразием подводного мира, но в этот раз одно удивительное морское создание поразило своими размерами. Дело в том, что сотрудники компании «Торус ДВ» во время сортировки устриц наткнулись на моллюска, длина которого аж 38 сантиметров. Для сравнения, официально зарегистрированная в Книге рекордов Гиннесса устрица из Дании вышла в 35 сантиметров. Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» узнал дальнейшую судьбу Приморского гиганта.

– Мы подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, но из-за ситуации в мире Россия сейчас не может зарегистрировать там свои рекорды. К тому же, там очень странные условия. Если хочешь, чтобы устрицу признали самой большой в России - плати 60 тысяч, а если в мире, то уже 160. Может есть моллюски еще больше, да вот никто о них из-за таких расценок не узнает. Так что мы поместим устрицу в специальный ящик с доступом для микроорганизмов, которыми она сможет питаться. И будем каждый год проверять ее размеры, – рассказал маркетолог компании «Торус ДВ» Андрей Попов.

Также специалист отметил, что моллюска поймали еще в июле в заливах Петра Великого, но обнаружили только сейчас, потому что все морепродукты должны пройти тщательную обработку в карантинной зоне. Чтобы «больные» устрицы не заразили здоровых.

Кстати, по словам Андрея, существует мнение, что этот морской деликатес нужно сразу же глотать. Однако, он уверяет, что это ошибочное мнение. Устрицу стоит тщательно прожевывать и тогда она может сменить вкус до четырех раз. Удивительно!

– Насколько я знаю, самый известный моллюск-долгожитель отметил свой 400-ый день рождения. Так что у нас есть время изучить наш улов. На данный момент никто его съедать не собирается.

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