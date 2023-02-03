Опубликованные кадры вызвали резонанс в социальных сетях. Фото: telegram-канал @dpscontrol_news.

В Приморье полиция продолжает расследование убийства дальневосточного лесного кота в поселке Тигровое. Выяснилось, что женщина сожгла тушу краснокнижного животного из-за испуга, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

ИСПУГАЛАСЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

По информации пресс-службы УМВД по Приморью, 53-летняя женщина живет в частном доме не одна, а со своим 77-летним супругом. Мужчина поставил на крыше здания капкан, в который попало дикое животное – предположительно, дальневосточный кот, занесенный в красную книгу края. Когда семейная пара обнаружила хищника, он уже был мертв.

Женщина сфотографировала мертвое тело и опубликовала его в социальных сетях, а после, испугавшись ответственности, сожгла животное. Сотрудники ОМВД России по Партизанску назначили судебно-биологическую экспертизу. Только после ее результатов решится судьба жительницы Приморья.

СТОРОНА ЗАЩИТЫ

Но напомним, что есть и другая версия происходящего, которую в социальных сетях рассказали приморцы. По мнению жителей, женщина убила дальневосточного кота из-за того, что он воровал ее кур. Как она это сделала, до сих пор неясно – видимых травм на его теле нет, да и вряд ли он мог погибнуть от того, что попался в капкан.

Многие люди ополчились на женщину, но нашлись и те, кто встал на ее защиту:

– Она купила кур для себя, чтобы не платить большие деньги за яйца в магазине. К ней в самый трудный сезон, зимой проникает лохматый хвостатый живодер и убивает всех птиц. Я бы на ее месте сделал то же самое.

Тем не менее источник «КП», близкий к ситуации, рассказал, что женщине грозит штраф на более чем 100 тысяч рублей.

Как рассказывали «Комсомолке» в пресс-службе приморского министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, специалисты госохотнадзора передали материалы в правоохранительные органы, и, если будет доказано жестокое обращение с животными, на женщину заведут уголовное дело.

ПО ТЕМЕ:

Пожилая женщина в Приморье убила и подвесила во дворе дома краснокнижного хищника

За самосуд над животным ей может грозить уголовное дело (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.