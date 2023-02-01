Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото: telegram-канал @dpscontrol_news.

Сценарий фильма ужасов развернулся в приморском поселке Тигровое. Местные жители якобы обнаружили во дворе одного из домов труп краснокнижного животного, о чем и рассказали в социальных сетях. На виновницу могут завести уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Опубликованные кадры по-настоящему пугают. На них дикий пятнистый хищник (предположительно, дальневосточный лесной кот) без признаков жизни свисает с деревянной постройки, пока одна его лапа заключена в капкан, а на морде от холода замерзает кровь.

Как именно женщина убила кота – неясно, на теле животного (кроме красных пятен в районе носа) больше не видно никаких ранений и травм. По словам очевидцев, зверь попал в ее немилость из-за того, что воровал кур. В социальных сетях местные ополчились и на муниципальную власть, и на женщину:

– Вот, что происходит, когда на жалобы сельских жителей никто не обращает внимание. Приходится решать вопрос своими силами.

Возможно, речь идет о самозащите, в конце концов – это дикий зверь, который в любую секунду может переключиться с мелкой добычи на человека. Да и жители Приморья уже не первый день живут в страхе из-за тигров, которые ходят вблизи жилых домов и нападают на собак. И все же поступок является преступлением.

В пресс-службе приморского министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира редакции рассказали, что пятнистый хищник на фото – скорее всего, дальневосточный лесной кот, который занесен в красную книгу края. Местные жители в охотнадзор не обращались, поэтому подтвердить случившееся в официальных ведомствах пока не могут.

– Самовольное изъятие любого дикого животного незаконно, а за краснокнижного грозит административное наказание. Специалисты госохотнадзора передали материалы в правоохранительные органы. Если докажут жестокое обращение с животными, заведут уголовное дело, и тогда ей будет грозить большой штраф или лишение свободы, – добавили в краевом министерстве.

Редакция также попыталась связаться с администрацией сельского поселения, однако дозвониться до представителей муниципальной власти, чтобы получить комментарий, не удалось. Трубку никто не взял.

Добавим, специалисты ранее не раз подчеркивали, что для дальневосточного кота нормально периодически заходить в фермерские угодья, однако редко такие встречи заканчиваются убийством. Приморцы, увидев хищника, как правило, часто фотографируют животное, любуются им.

И все же не в первый раз жители Приморья превращают свои жилища в декорации, которые напоминают фильмы ужасов. Однажды «Комсомолка» писала о том, что на пляже Золотари отдыхающие заметили избушку с забором, на частоколе которого висели трупы птиц.

Обновлено в 18:57. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, полиция уже проверяет информацию о возможном убийстве краснокнижного животного в селе Тигровое. По результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полный багажник трупов: груз мужчины поразил инспекторов, остановивших машину на трассе в Приморье

В Приморье завели уголовное дело из-за незаконной охоты на сибирских косуль (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.