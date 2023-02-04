Вместо кабана – в бедро товарища: Приморские врачи спасли охотника от инвалидности

Мужчине пробило правое бедро в декабре прошлого года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хирурги Владивостокской клинической больницы №2 совместно с врачами из Арсеньева провели операцию охотнику, который получил серьезное огнестрельное ранение. В ногу мужчине случайно выстрелил товарищ по оружию. Пуля разрушила порядка 10 сантиметров крупного кровеносного сосуда, но ногу удалось спасти, сообщает «КП – Владивосток».

Мужчине пробило правое бедро в декабре прошлого года, сообщили изданию в пресс-службе приморского минздрава. Пуля прошла насквозь, началось сильное кровотечение. Охотники доставили пострадавшего в Арсеньевскую городскую больницу. Чтобы провести важную операцию, местные доктора обратились в «тысячекоечную» за консультацией. Не теряя времени сосудистые хирурги выехали из Владивостока на север.

– Мы выехали с заведующим отделением сосудистой хирургии Евгением Александровичем Бычковым в Арсеньев для оказания экстренной помощи раненому. Пока мы были в пути, Арсеньевские коллеги подготовили пациента к большой операции. <…> Пострадавшему была проведена аутовенозная пластика – замещение дефекта поверхностной бедренной артерии большой подкожной веной с другой конечности. Мы восстановили пациенту кровоток, сохранили конечность. Операция длилась 2,5 часа, – рассказал лечащий врач пациента сосудистый хирург Евгений Левченко.

На следующий день охотника транспортировали во Владивосток для дальнейшего лечения. Спустя время, мужчину выписали. Ему удалось сохранить ногу и ее подвижность.

Отметим, что в целом охотники часто промахиваются и палят из ружей по своим. В Приморье найдется не один случай и не одна смерть, когда от рук собратьев по оружию погибали их товарищи. В декабре 2021 года, например, мужчина из карабина пристрелил товарища, перепутав его с диким животным. А недавно, 1 февраля, стало известно и вовсе о странной ситуации, когда мужчина 73 лет соорудил ловушку из охотничьего ружья, чтобы защитить свой дом от хищников. В нее угодила супруга изобретателя, от чего скончалась на месте.

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