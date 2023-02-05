Члены ОПС отмыли более 3 миллиардов рублей в Приморье, их взяли ФСБ и Следком

Сообщество действовало примерно с начала 2017 года. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Преступное сообщество, манипулирующее деньгами, продолжительное время действовало в Приморье. Точные сроки еще не установлены, но примерно все началось в феврале в 2017 года. Зато благодаря региональным СУ СК и УФСБ РФ известно, что в организацию входили две группы, которые вели незаконную банковскую деятельность и легализировали свой преступный доход. Изначально, отметим, это были разные группировки, которые «в один прекрасный момент» решили действовать сообща.

– Соучастники проводили серии фиктивных финансовых операций, с целью обналичивания и придания законного вида владению денежными средствами, полученными преступным путем, за вознаграждение в виде процента от суммы операции, – рассказали в приморской прокуратуре.

Члены ОПС отмыли больше 3 миллиардов рублей. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

– Члены преступного сообщества привлекали клиентов – юридических лиц – желающих воспользоваться услугами преступной группы, – добавили в региональном следственном комитете. – Помимо этого, они подозреваются в уклонении от уплаты налогов в сумме почти один миллиард рублей.

По предварительным данным следкома, преступники отмыли больше трех миллиардов рублей.

Оперативники ФСБ задержали трех участников сообщества и лидера – мужчину 1983 года рождения. В отношении них завели уголовные дела по статье 210 УК РФ, части 2 статьи 172 УК РФ, части 4 статьи 174 УК РФ, части 4 статьи 174.1 УК РФ. Переводим – организация и участие в ОПС, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов.

Источник, близкий к ситуации, рассказал «КП – Владивосток», что речь идет о следующих лицах. Лидером ОПС был бизнесмен из Владивостока Антон Семикин, членами сообщества – Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун.

– Следственное управление предлагает всем коммерческим предприятиям, ставшим «клиентами» организованной преступной группы обратиться в СУ СК РФ по Приморскому краю. Подконтрольными фигурантам организациями являются: ООО «Приморский мазут», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО Клабфиш», ООО ВипОйл», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО Мегаполис», ООО «Скат», и другие.

5 февраля всем задержанным избрали меру пресечения в суде. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В воскресенье, 5 февраля, Фрунзенский районный суд отправил всех четырех задержанных в СИЗО на два месяца.

В истории еще остались темные пятна, поэтому прокуратура контролирует расследование уголовных дел.

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