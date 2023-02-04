Экс-чиновники федеральных структур задержаны в Приморье за подделку документов

Чиновники подделывали документы за взятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае сотрудники Федеральной службы безопасности раскрыли преступную схему, с помощью которой экс-руководитель регионального отдела ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» и главный специалист учреждения отмывали деньги. Чиновники подделывали документы за взятки, с помощью которых заинтересованные лица получали разрешение на экспорт в Азию и Европейский союз рыбной продукции, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на СМИ.

По информации коллег, бывший чиновник вместе с подчиненным неоднократно получали деньги от представителей рыбоперерабатывающих компаний. За вознаграждения они проводили фиктивное проведение обследований, необходимых для получения или подтверждения номеров, дающих право на отправку товаров за рубеж. Каждое судно, работающее на экспорт, оценивалось в 200 тысяч рублей. Схема работала исправно и приносила инициаторам многомиллионную прибыль. Фигурантов заключили под стражу.

Ранее УФСБ задержало группу, которую возглавлял бывший руководитель Территориального управления Россельхознадзора. Участники ОПГ через цепочку посредников получали взятки в особо крупных размерах в обмен на ускоренную и быструю выдачу фитосанитарных и ветеринарных сертификатов. Уточняется, что это создавало реальные угрозы экономической, экологической и продовольственной безопасности РФ.

Отметим, что в региональном СК «КП – Владивосток» не подтвердили информацию об арестах.

Напомним, ранее издание писало, в Приморье был задержан Алексей Алексеенков – сын бизнесмена и руководителя нескольких спортивных краевых федераций (по слухам, криминального авторитета). Видео с арестом появилось в социальных сетях. По версии следствия, банда в нулевых «крышевала» местный средний и малый бизнес, а члены ОПГ вплоть до 1 февраля 2023 года незаконно закупали оружие и боеприпасы, вымогали деньги.

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