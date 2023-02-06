Города ДФО отметились разными значениями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская консалтинговая компания КБ «Стрелка» проанализировала экологическое состояние 170 городов России. Исследование проводилось на основании степени влияния пяти факторов на здоровье человека: угарный газ, аэрозоли, формальдегид, диоксид азота и диоксид серы. Приморский порт Находка, в котором проживает почти 150 тысяч человек, занял шестое место в Топ-10 самых загрязненных крупных населенных пунктов страны. Кто возглавил антирейтинг городов Дальнего Востока – в материале «КП – Владивосток».

Согласно исследованию за 2022 год, сильнее всего Находку загрязняет диоксид серы (40.49%), на показатель которого влияют химические и металлургические предприятия, ТЭЦ. 34.56% относится к загрязнениям от формальдегида. Далее – угарный газ. Примечательно, что в 2021 году приморских городов в списке не было, место порта занимал ростовский Новошахтинск.

Находка не раз попала в фокус внимания надзорных органов. В частности, в прошлом году компания «Аттис Энтерпрайз» получила административные штрафы из-за нарушений при перевалке угля. Компания не убрала свою территорию от остатков груза, поэтому пыль покрыла Находкинскую базу активного морского рыболовства. Местные жители давно пишут жалобы на предприятия с терминалами по перевалке угля.

Топ-10 самых загрязненных городов. Фото: Скриншот сайта

К слову, Владивосток попал в зону повышенного уровня загрязнения, заняв седьмое место среди 23 городов с населением до 1 миллиона человек и 12 строчку в категории «Столицы субъектов РФ». Наибольшее влияние на экологию города оказывает канцероген формальдегид (34.35%), относящийся к промышленности – используется при производстве мебели, пластмассы, изготовлении медицинских препаратов, а также в пищевой отрасли. Почти одинаковое влияние на обстановку оказывают диоксид серы (23.32%), диоксид азота (19.18%) и углерод (20.18%).

В исследовании также приводится показатели Уссурийска. Сильнее всего воздух в городе загрязнен диоксидом серы (36.11%). Наибольшее влияние на выработку канцерогена оказывает выработка электроэнергии, как правило, при сжигании топлива. Загрязненность фомальдегидом составляет 29.61%, углеродом – 20.86%. Влияние аэрозоля находится в пределах 8.07%, что несколько выше, чем во Владивостоке (2.97%). В исследовании к данному критерию относятся песчаные бури, вулканический пепел и лесные пожары.

– Исходными данными исследования служат измерения TROPOMI (спутник Sentinel-5P) <…> Измерения получены с помощью облачной платформы Google Earth Engine для геопространственного анализа данных, в которой представлены данные уровня L3, доступные для непосредственного анализа. Для интегральной оценки качества атмосферного воздуха разработан индекс TAQI (англ. Tropomi Air Quality Indeх). <…> На загрязнение атмосферного воздуха в городах оказывают влияние как природные (пожары, пыльные бури) факторы, так и антропогенные (сезонные миграции населения, ограничения в связи с пандемией COVD-19). Оценка уровня загрязнения атмосферы в городских условиях на основе интегральных индексов с использованием дистанционных данных (на примере TAQI) представляется перспективным подходом и может рассматриваться как важное информационное дополнение для существующих наземных измерительных систем в рамках реализации мультисенсорной парадигмы, – отмечается в аннотации к научной работе.

В ДФО

Города округа отметились разными значениями. Второе место среди 170 населенных пунктов забрал Якутск с рейтингом 52,4 TAQI, уступив первенство Московской агломерации. Наибольшую роль в формировании позиции заняло использование аэрозолей (38.2%) и формальдегид (32.47%). Петропавловск-Камчатский (11.8) стал одним из чистейших городов России. Столице края досталось седьмое место после Брянска, Балаково (Саратовская область), Кисловодска, Элисты (Калмыкия), Астрахани и Кызыла (Тыва) – города выстроены в порядке улучшения качества воздуха.

Топ-10 самых чистых городов. Фото: Скриншот сайта

Рейтинг городов ДФО, представленных в исследовании, можно выстроить следующим образом: Якутск (52,4), Находка (35.5), Комсомольск-на-Амуре (29.2), Владивосток (29.2), Уссурийск (27.4), Благовещенск (23.5), Хабаровск (23.3), Улан-Удэ (14.5), Чита (12.6), Южно-Сахалинск (11.9), Петропавловск-Камчатский (11.8).

В целом в РФ 51% городов имеют низкий уровень загрязнения, 32% – повышенный, 11% – высокий. Основным загрязняющим веществом является формальдегид. По информации Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения», 6,6 тысяч случаев смерти в стране связаны с качеством воздуха; 643,4 тысяч случаев дополнительной заболеваемости среди взрослых в России ассоциированы с качеством воздуха; 450,2 тысяч случаев дополнительной заболеваемости среди детей в России ассоциированы с качеством воздуха. Потери ВВП России из-за загрязнения воздуха составляют до 12,5%. Кроме того, Москва стала антилидером по содержанию диоксида азота в воздухе среди европейских столиц.

ПО ТЕМЕ:

Компания по перевалке угля в Находке стала фигурантом административного дела из-за загрязнений

В Приморье пытаются минимизировать риски для окружающей среды (подробнее)

Находка задыхается от угольной пыли

В портах не соблюдается техника безопасности погрузки угля (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.