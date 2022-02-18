Компания по перевалке угля в Находке стала фигурантом административного дела из-за загрязнений

В Приморье уже было выявлено загрязнение воздуха угольной пылью Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Компания "Аттис Энтерпрайз" получит административные штрафы из-за нарушений при перевалке угля. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что предприятие допустило загрязнение акватории в порту Находки частицами угля.

Находкинская прокуратура проверила акваторию: пыль обнаружена в районе причалов Находкинской базы активного морского рыболовства. Компания не обеспечила уборку своей территории (колесоотбойного бруса, причальных кранцев) от остатков груза. Дело возбуждено по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ. Максимальная санкция подразумевает штраф до трехсот тысяч рублей (для юридического лица).

"Комсомольская правда - Владивосток" уже писала, что проблема загрязнения угольной пылью (преимущественно, воздуха) стоит с 2017 года. Тогда при губернаторе Владимире Миклушевском были введены штрафы для стивидоров. Президент РФ Владимир Путин поручил минимизировать риски загрязнений частицами угля при его перевалке - в крае внедряют современные технологии для этого.

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