В Приморье бешеные собаки накинулись на троих детей

Все дети теперь будут проходить курс вакцинации от бешенства. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Чугуевском районе Приморского края бешеные собаки напали на трех детей. Те просто гуляли в районе центральной площади, когда бездомные звери кинулись на них. В пресс-службе прокуратуры Приморья «КП – Владивосток» рассказали о том, что все дети теперь будут проходить курс вакцинации от бешенства.

Гулявшим в центре села Чугуевка ребятам было 10, 12 и 13 лет. Собаки выбрали своей целью самых слабых и беззащитных. При этом в прокуратуре установили, что нападали те не один раз. С 3 по 6 февраля несколько раз бездомная стая нападала на прохожих, среди которых и оказались дети. В результате у тех обнаружены ссадины на теле и их ждет целый курс уколов от бешенства.

Ведомство уже проверяет исполнение требований законодательства. Администрация района должна была отловить собак, чтобы регулировать численность безнадзорных животных. Но, кажется, надлежащие меры реагирования не были приняты.

Заседание комиссии по делам о чрезвычайных ситуациях назначено на 7 февраля. На нем решат вопрос о разработке и принятии комплекса мер, направленных на недопущение новых нападения животных.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Артеме стая бездомных собак набросилась на ребенка. Мальчику просто повезло быть одетым в двое штанов, которые спасли его от последствий укуса.

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