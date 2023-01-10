В Артеме стая бездомных собак набросилась на ребенка

В Артеме уже не в первый год бездомные собаки нападают на людей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Артеме уже не в первый год бездомные собаки нападают на людей. Очередной случай произошел на этой неделе, 10 января. Стая набросилась на проходящего мимо ребенка. Об этом рассказали родственники мальчика в социальных сетях.

Собаки грелись на солнце около дома на улице Кирова, 35, когда 10-летний школьник проходил мимо по тропинке. Не ясно, что послужило катализатором, но стая кинулась на ребенка. Одна из собак схватила его за ботинок, в то время как другая вцепилась в ногу. Родственники поделились, что мальчику просто повезло быть одетым в двое штанов, которые спасли его от последствий укуса. Остался только синяк. При этом они также отметили, что около полугода назад на другого ребенка тоже напали собаки. Тогда его спасли взрослые.

В комментариях жители переживают, что ситуация не скоро улучшится. Они часто обращаются к администрации Артемовского городского округа, но проблема не решается:

– Я вот сколько раз писала, звонила в АГО – им хоть кол на голове чеши, пока не случиться что-нибудь.

– Как же она решится, эта проблема? Если их отлавливают, чипируют и обратно выпускают. Часто в другие районы, они опять собираются в стаю. В Артеме нет, наверное, ни одного района, где бы не бегали собаки.

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