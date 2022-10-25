Историки распечатали копию 100-летней газеты, посвященной Гражданской войне во Владивостоке

Солдаты НРА ДВР на улицах Владивостока. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Приморские историки и ученые распечатали копию газеты «Красное знамя», выпуск которой датируется 27 октября 1922 года. Новый «тираж» приурочен к научной конференции «Гражданская война на Дальнем Востоке России: окончание, итоги, последствия». Первый день мероприятия выпал на вторник, 25 октября, сообщает «КП – Владивосток».

«25 октября к 16 часам Народно-Революционной Армии предстоит занять гор. Владивосток», – написано в первом предложении распечатанного документа. По словам доктора исторических наук Вадима Агапова в первой половине октября 1922 г. на юге Приморья состоялась последняя крупная битва Гражданской войны. Противниками выступали, с одной стороны, Земская рать генерала Дитерихса - осколки бывших белогвардейских войск адмирала Колчака и атамана Семенова, с другой, Народно-революционная армия Дальневосточной республики под командованием Уборевича.

Подлинник многолетнего документа. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Местами отдельных боёв стали знакомые каждому приморцу населенные пункты: Спасск, Дмитриевка, Черниговка, Ивановка, Монастырище, Халкидон. Отчаянно сопротивлявшиеся белогвардейцы были разбиты и начали отступление. 25 октября последние части белых оставили Владивосток. Вместе с ними отошли корабли японских интервентов, до последнего пытавшихся удержать за собой хотя бы клочок русской земли.

Позднее в своем прощальном письме японский генерал Тачибана, обращаясь к красному главкому Уборевичу, писал: «Я очень сожалею, что не пришлось встретиться с Вами на фронте при боевой обстановке, но, с другой стороны, я испытываю чрезвычайную радость от того, что расстаюсь с Вами без военных столкновений между моими и Вашими войсками, без единого пушечного или ружейного выстрела, как с моей, так и с Вашей стороны. То обстоятельство, что нам удалось избежать кровопролития, я отношу всецело за счет Ваших гуманных и справедливых распоряжений. Я ожидаю скорого восстановления дружественных сношений между Японией и Россией и желаю Вам счастья».

Вадим Агапов в форме солдата НРА ДВР Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В тот же день, 25 октября, части Народно-революционной армии вошли во Владивосток. Местные газеты так описывали это событие: «В 3 часа в город входит конная разведка из 20 человек. Милиционеры, стоящие на постах, прикалывают милицейские значки. Разведка вооружена ружьями при двух автоматических. Разведка входит, можно сказать, при мертвой тишине. Офицер и некоторые из солдат народно-революционной армии имеют в руках букеты цветов. Разведка по Китайской направляется к Светланской. Спустя несколько минут, за разведкой показывается лошадь с военным, который держит в руках несколько букетов цветов. За ним двое солдат. Далее идет кавалерия. У каждого из бойцов красный бант на груди. Конница входит в город небольшими частями, которые направляются по разным сторонам, сворачивая от Фонтанной в боковые улицы».

На площади перед железнодорожным вокзалом состоялся митинг в честь воссоединения Приморской области с Россией. Об этих событиях повествуют публикуемые редакцией документы

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что конференция включит в себя несколько секций, рассматривающих политические и экономические аспекты войны, повседневную жизнь людей того периода, международные и социальные проблемы, социокультурные последствия. Мероприятие организовано Российским историческим обществом, ДВО РАН, ДВФУ, Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока и собрала ученых из разных регионов России. Во время открытия выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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