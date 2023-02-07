Машина превратилась в консервную банку. Фото: dpskontrol_125rus

В понедельник, 6 февраля, на трассе в Приморье произошла страшная авария. На данный момент известно об одном погибшем. О состоянии других участников ДТП информация пока отсутствует. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП случилось в районе Пограничного, как говорят очевидцы. Полной информации о том, что все же произошло на трассе под Уссурийском, пока нет. Известно, что столкнулись несколько автомобилей, два из них вылетели с трассы. Также одна машина сгорела прямо в кювете.

Один из участников ДТП. Фото: dpskontrol_125rus

Тот автомобиль, который остался на дороге, получил серьезные кузовные и механические повреждения. Больше всего пострадала водительская сторона, и, судя по кадрам, рулевого из авто доставали спасатели. Они же, кстати, и тушили загоревшуюся машину, но транспорт в итоге выгорел почти дотла.

Одного из участников аварии пришлось вызволять из машины с помощью турбинки. Фото: dpskontrol_125rus

Предварительно известно, что есть один погибший. Из какой машины человек – установить пока не удалось. Редакция «КП – Владивосток» направила запрос в правоохранительные органы и продолжит следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 11:20

– Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio, двигаясь со стороны г. Уссурийска в сторону п. Пограничный, при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение автомобилями Honda Fit Shuttle и Nissan Lafesta, которые двигались во встречном направлении. После автоаварии автомобиль Toyota Corolla Axio загорелся, – прокомментировали в УМВД России по Приморскому краю.

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