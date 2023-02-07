В полиции рассказали подробности жуткой аварии в районе Пограничного

Последствия ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Жуткая авария на трассе Уссурийск – Пограничный – Гос.граница унесла жизни двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. В полиции также рассказали, как именно случилось ДТП. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Предварительно известно, что 39-летний мужчина за рулем авто марки Toyota Corolla Axio двигался со стороны Уссурийска в сторону Пограничного. Совершая обгон, машина вылетела на «встречку», где в этот момент уже двигались Honda Fit Shuttle и Nissan Lafesta. Как результат – лобовое столкновение. «Аксио» вылетела с трассы в кювет и загорелась.

Один из участников аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В ведомстве сообщили, что водитель «Короллы» скончался еще до приезда бригады медиков. 55-летний водитель «Фита», которого карета скорой помощи увезла в больницу, скончался в медицинском учреждении. Пассажир «Хонды» получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Стаж вождения предполагаемого виновника аварии составлял шесть лет. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

– Устанавливаются обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда исследований.

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