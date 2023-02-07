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7 февраля 2023 4:11

Готовы уничтожить вы наш дом? Ребята из «Сахарного ключа» вступились за санаторий

На защиту санатория во Владивостоке, который могут снести под постройку ЖК, встали дети
София МИХАЙЛОВА
Фрагмент стихотворения из видеоролика.

Фрагмент стихотворения из видеоролика.

Нашумевшая история с возможным сносом санатория «Сахарный ключ» во Владивостоке продолжает обрастать все новыми деталями. За территорию вступились дети, которые когда-то отдыхали в оздоровительном центре. Ребята записали трогательное обращение к властям. Строчки из стихотворения не могут не трогать до глубины души. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

О том, что санаторий могут сравнять с землей, стало известно совсем недавно – коммерческий интерес столкнулся с реальностью. По мнению некоторых управленцев из совета директоров, лечебный центр не очень-то и рентабельное предприятие. А вот земли «Сахарного ключа» – кусочек лакомый. Санаторий может прекратить свою работу уже 10 апреля. Как быть дальше и что делать – никто пока не знает.

Территория комплекса летом. Фото: sansaxar.ru

Территория комплекса летом. Фото: sansaxar.ru

Родители тех детей, кто когда-то бывал в санатории, узнали о проблеме из социальных сетей. На историю откликнулись многие: в местных пабликах появляются посты с призывами помочь учреждению, в которых приморцы называют комплекс колыбелью детства.

На защиту любимого места встали и сами воспитанники. Ребята под руководством одного из экс-сотрудников – Витаса Смирецкого – записали видеообращение. Душераздирающие строки сочинил и воедино сложил сам Витас, а дети прочли стихотворение на камеру.

Что будет дальше с санаторием – пока не ясно. «Комсомолка» ждет ответа представителей ПАО «Приморавтотранс» – возможно, у арендатора и собственника еще получится прийти к компромиссу.

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