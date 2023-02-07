Фрагмент стихотворения из видеоролика.

Нашумевшая история с возможным сносом санатория «Сахарный ключ» во Владивостоке продолжает обрастать все новыми деталями. За территорию вступились дети, которые когда-то отдыхали в оздоровительном центре. Ребята записали трогательное обращение к властям. Строчки из стихотворения не могут не трогать до глубины души. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

О том, что санаторий могут сравнять с землей, стало известно совсем недавно – коммерческий интерес столкнулся с реальностью. По мнению некоторых управленцев из совета директоров, лечебный центр не очень-то и рентабельное предприятие. А вот земли «Сахарного ключа» – кусочек лакомый. Санаторий может прекратить свою работу уже 10 апреля. Как быть дальше и что делать – никто пока не знает.

Территория комплекса летом. Фото: sansaxar.ru

Родители тех детей, кто когда-то бывал в санатории, узнали о проблеме из социальных сетей. На историю откликнулись многие: в местных пабликах появляются посты с призывами помочь учреждению, в которых приморцы называют комплекс колыбелью детства.

На защиту любимого места встали и сами воспитанники. Ребята под руководством одного из экс-сотрудников – Витаса Смирецкого – записали видеообращение. Душераздирающие строки сочинил и воедино сложил сам Витас, а дети прочли стихотворение на камеру.

Что будет дальше с санаторием – пока не ясно. «Комсомолка» ждет ответа представителей ПАО «Приморавтотранс» – возможно, у арендатора и собственника еще получится прийти к компромиссу.

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