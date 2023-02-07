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7 февраля 2023 7:30

Психолог за стойкой: шеф-бармен из Владивостока поделился, на какие темы клиенты изливают душу

Федор Ваисов рассказал, чем барная культура Приморья отличается от центральной России
Павел САХАРОВСКИЙ
Федор работает барменом уже восемь лет.

Федор работает барменом уже восемь лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часто в зарубежных фильмах барменов представляют, как людей, которые со стаканом в руке выслушивают душевные терзания своих посетителей. Но то, что происходит на экране, встречается и в жизни, а появилась эта профессия более 100 лет назад. Шеф-бармен бара «Ательер» Федор Ваисов в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM рассказал, каково это – разливать коктейли и одновременно работать психологом.

– Почему решили стать барменом?

– Когда мне был 21 год, я работал официантом, и однажды гости начали спрашивать у меня про разновидности рома и виски. Мне стало стыдно, потому что я этого не знал, в итоге начал все изучать, вот уже восемь лет стою за барной стойкой.

– Где учились? Что было самым сложным?

– Когда я только встал на путь бармена, какой-либо специальной школы не было, поэтому учился там, где и работал. Но хочу сказать, что курсы или мастер-классы не всегда могут пригодиться, ведь в каждом заведении свои стандарты, видение чего-либо.

Я спрашивал советы у барменов в социальных сетях, посещал различные выставки, но они проходили по ночам и далеко от Владивостока – в Москве, Санкт-Петербурге или в других странах, не всегда была возможность поехать и поучаствовать.

– Существует ли у бармена специализация?

– Внутри заведения да, потому что не все они миксологи, то есть те, кто любят смешивать напитки и доводят свое мастерство до высокого уровня. Есть те, кто умеют хорошо общаться с людьми, располагают их к себе, есть ответственные ребята, помогающие все подготовить. Чаще всего все зависит от личности.

– Что нравится в работе?

– Общение с клиентами. Приходя на работу я каждый день встречаю новых людей, но есть и постояльцы, с которыми у меня сложились дружеские отношения: зимой мы катаемся на лыжах, а летом играем в теннис.

– Есть ли табу на какие-либо темы? О чем чаще рассказывают посетители?

– Для меня существует только одно правило: говорить можно, о чем угодно, главное не довести все до спора. Чаще всего я общаюсь с клиентами на позитивной ноте, мы шутим, обсуждаем, кто как провел день. У всех есть свои истории, которыми им хочется поделиться.

Бывало, что люди плакали, рассказывая что-либо. Обычно это какие-то жизненные ситуации, которые расстроили человека, но он не хочет делиться своими переживаниями с друзьями, а я выступаю в роли нейтральной стороны. Иногда спрашивают советы, и я предлагаю просто отоспаться и решать проблемы на трезвую голову.

Шеф-бармен бара «Ательер» Федор Ваисов в гостях у радио «Комсомольская правда» во Владивостоке.

Шеф-бармен бара «Ательер» Федор Ваисов в гостях у радио «Комсомольская правда» во Владивостоке.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Можно ли сказать, что барная культура во Владивостоке не такая, как в других заведениях страны?

– Я считаю, что наш регион уникален, потому что на нас сильно повлияла Азия. Когда был в Санкт-Петербурге, ощутил сильное отличие барной культуры. Но в центральной России, на мой взгляд, проще работать. Там люди продвинутые в плане напитков, они знают и понимают чего они хотят, а также смелые и готовы к различным экспериментам.

– Как приготовить заказ, не пробуя его?

– Мне очень повезло, так как у нас нет барного меню, вся работа построена на импровизации. Если у меня есть необходимые ингредиенты, я с удовольствием их смешаю, но бывают напитки, от которых я отказываюсь, например, горящие коктейли.

– По каким критериям можно понять, человек только учится работать барменом или уже профессионал?

– В первую очередь я бы обратил внимание на то, как выставлена барная полка, а второе – на то, как человек одет. Профессионалы умеют правильно выстраивать свою рабочую зону, чтобы вовремя полной посадки им было удобно работать. Бармен должен делать все быстро и не заставлять клиента ждать.

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