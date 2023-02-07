Психолог за стойкой: шеф-бармен из Владивостока поделился, на какие темы клиенты изливают душу

Федор работает барменом уже восемь лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часто в зарубежных фильмах барменов представляют, как людей, которые со стаканом в руке выслушивают душевные терзания своих посетителей. Но то, что происходит на экране, встречается и в жизни, а появилась эта профессия более 100 лет назад. Шеф-бармен бара «Ательер» Федор Ваисов в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM рассказал, каково это – разливать коктейли и одновременно работать психологом.

– Почему решили стать барменом?

– Когда мне был 21 год, я работал официантом, и однажды гости начали спрашивать у меня про разновидности рома и виски. Мне стало стыдно, потому что я этого не знал, в итоге начал все изучать, вот уже восемь лет стою за барной стойкой.

– Где учились? Что было самым сложным?

– Когда я только встал на путь бармена, какой-либо специальной школы не было, поэтому учился там, где и работал. Но хочу сказать, что курсы или мастер-классы не всегда могут пригодиться, ведь в каждом заведении свои стандарты, видение чего-либо.

Я спрашивал советы у барменов в социальных сетях, посещал различные выставки, но они проходили по ночам и далеко от Владивостока – в Москве, Санкт-Петербурге или в других странах, не всегда была возможность поехать и поучаствовать.

– Существует ли у бармена специализация?

– Внутри заведения да, потому что не все они миксологи, то есть те, кто любят смешивать напитки и доводят свое мастерство до высокого уровня. Есть те, кто умеют хорошо общаться с людьми, располагают их к себе, есть ответственные ребята, помогающие все подготовить. Чаще всего все зависит от личности.

– Что нравится в работе?

– Общение с клиентами. Приходя на работу я каждый день встречаю новых людей, но есть и постояльцы, с которыми у меня сложились дружеские отношения: зимой мы катаемся на лыжах, а летом играем в теннис.

– Есть ли табу на какие-либо темы? О чем чаще рассказывают посетители?

– Для меня существует только одно правило: говорить можно, о чем угодно, главное не довести все до спора. Чаще всего я общаюсь с клиентами на позитивной ноте, мы шутим, обсуждаем, кто как провел день. У всех есть свои истории, которыми им хочется поделиться.

Бывало, что люди плакали, рассказывая что-либо. Обычно это какие-то жизненные ситуации, которые расстроили человека, но он не хочет делиться своими переживаниями с друзьями, а я выступаю в роли нейтральной стороны. Иногда спрашивают советы, и я предлагаю просто отоспаться и решать проблемы на трезвую голову.

Шеф-бармен бара «Ательер» Федор Ваисов в гостях у радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Можно ли сказать, что барная культура во Владивостоке не такая, как в других заведениях страны?

– Я считаю, что наш регион уникален, потому что на нас сильно повлияла Азия. Когда был в Санкт-Петербурге, ощутил сильное отличие барной культуры. Но в центральной России, на мой взгляд, проще работать. Там люди продвинутые в плане напитков, они знают и понимают чего они хотят, а также смелые и готовы к различным экспериментам.

– Как приготовить заказ, не пробуя его?

– Мне очень повезло, так как у нас нет барного меню, вся работа построена на импровизации. Если у меня есть необходимые ингредиенты, я с удовольствием их смешаю, но бывают напитки, от которых я отказываюсь, например, горящие коктейли.

– По каким критериям можно понять, человек только учится работать барменом или уже профессионал?

– В первую очередь я бы обратил внимание на то, как выставлена барная полка, а второе – на то, как человек одет. Профессионалы умеют правильно выстраивать свою рабочую зону, чтобы вовремя полной посадки им было удобно работать. Бармен должен делать все быстро и не заставлять клиента ждать.

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