Участники «Поезда Победы». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Второй год подряд на железнодорожную станцию Владивостока прибывает необычный «Поезд Победы», которого с нетерпением ждут гости и жители города. В сентябре на станции собралось множество желающих узнать историю Великой Отечественной войны. В мероприятии огромную помощь оказали волонтеры. 25 октября на площадке Центра содействия развитию молодежи состоялось торжественное награждение добровольцев, отличившихся на федеральном проекте «Поезд Победы». «Комсомолка» пообщалась с участниками, они поделились эмоциями и высказали честное мнение, нужны ли подобные акции стране.

Более 400 тысяч человек по всей России посетили «Поезд Победы». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Благодаря усердной работе этих людей удалось провести по воспоминаниям более четырех тысяч посетителей. Главная цель проекта – помочь людям погрузиться в реалии военных лет, чтобы сохранить память о наших героях. Отличившихся волонтеров наградила заместитель директора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.

Заместитель директора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Вы сделали очень важное дело. Этот поезд на сегодняшний момент посетило более 400 тысяч человек по всей России. Вы стали проводниками в этот страшный мир, чтобы никто не забывал, что это не должно никогда повториться. Мы благодарим каждого из вас.

Всех участников наградили благодарственными грамотами. Кто-то принял участие в проекте впервые, для кого-то «Поезд Победы» постепенно становится доброй традицией. Например, Елена Палей была впервые на подобном мероприятии. Но она с удовольствием принялась за работу, когда ей рассказали, как все прошло год назад.

Волонтер Елена Палей. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Все прошло так атмосферно. Я была волонтером-экскурсоводом, проводила группу людей по вагонам. «Поезд Победы» погрузил меня, да и всех посетителей во времена Великой отечественной войны. Безусловно каждый должен хоть раз пройтись по этим вагонам. Первые часы, которые я провела на экскурсионной площадке – это волнение, трепет. Об этом нужно и важно говорить, ведь это неотъемлемая часть нашей истории.

А вот юный волонтер 15-летняя Ирина Закирова записалась одна из первых на участие в проекте уже второй год подряд. В прошлый раз девочка осталась под большим впечатлением и твердо решила, ни одну возможность помочь в этом мероприятии, она пропускать не будет.

Волонтер Ирина Закирова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Мне очень нравится «Поезд победы». Вагонов немало, нужно обойти каждый, но время летит так незаметно. Люди выходят в слезах, кому-то история наших героев дается очень тяжело. Я очень рада, что такой проект существует.

Напомним, что «Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда. Свое путешествие передвижной музей начал в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве.

Волонтерами можно стать даже если вам не исполнилось 18 лет. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Всех участников наградили благодарственными грамотами. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Мероприятием интересуются люди разных возрастов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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