Теперь приморцам доступна совершенно бесплатно одна из самых сложнейших операций на глаза

Это важное событие для приморской медицины. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

По словам приморских специалистов, кератопластика – это вершина офтальмологии. 26 октября в Краевой клинической больницы №2 доктор из Владивостока впервые пересадил пациентам роговицы. Максим Богданец посвятил хирургии 8 лет своей жизни и к такому виду операции подготовился за неделю, он прошел обучение в Москве на базе глазного банка «Айлаб». «Комсомолка» пообщалась со специалистом о том, как же прошел его медицинский дебют в этой области, а также узнала, как жители Приморья могут совершенно бесплатно получить эту услугу.

Максим Богданец. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Я оперировал пациентов с достаточно тяжелой патологией. Раньше, чтобы получить такую помощь бесплатно, людям приходилось обращаться в другие регионы, но теперь жители Приморья смогут исправить зрение бесплатно. Я считаю, что это важное событие для нашего отделения и больницы в целом, раз такие пациенты теперь могут рассчитывать на бесплатное высокотехнологичное лечение. Доступная помощь должна всегда быть в приоритете в любое время.

Работу можно смело назвать ювелирной. Новую роговицу пришивают к глазу нитью тоньше человеческого волоса. Делают это по специальной схеме. Узор напоминает цветок. Пациент после проделанной работы восстанавливается примерно в течение месяца и наблюдается у врачей на протяжении года. Специалисты отмечают, что лечение гарантирует хорошее зрение на всю жизнь.

Стоит отметить, что на первые операции пригласили поучаствовать доктора медицинских наук, профессора кафедры офтальмологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрея Золотаревского. Профессор положительно высказался о том, как сейчас развивается медицина в Приморском крае.

Андрей Золотаревский. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– В Приморье я вижу современную офтальмологическую клинику европейского образца, которая выполняет огромный объем работы в направлении офтальмологии для жителей края. На сегодняшний день хирургическая офтальмология научилась менять большинство образований внутри глаза, не хватало вершины – замены роговицы, которая обеспечивает максимальное преломление света. Сегодня в Приморье и это доступно жителям края.

Такого рода операции нужны не только пожилым людям, у которых со временем ухудшилось зрение. С такой проблемой могут столкнуться люди в любом возрасте, а значит кератопластика – актуальная помощь для приморцев. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко объяснила, как жители края могут получить эту медицинскую услугу.

Анастасия Худченко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– На эти операции выделены квоты. Чтобы получить такую операцию, пациенту нужно начать свой путь с офтальмолога. Проведение кератопластики в Приморье – это результат развития офтальмологической службы, оборудования центра микрохирургии глаза и подготовки специалистов.

В этом году проведут пять таких операций, столько же в следующем. Напомним также, что в Приморье активно действует программа, «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Процесс операции. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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