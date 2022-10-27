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27 октября 2022 7:00

Теперь приморцам доступна совершенно бесплатно одна из самых сложнейших операций на глаза

Врачи из Приморья впервые провели операции по пересадке роговицы
Екатерина МАКСИМОВА
Это важное событие для приморской медицины.

Это важное событие для приморской медицины.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

По словам приморских специалистов, кератопластика – это вершина офтальмологии. 26 октября в Краевой клинической больницы №2 доктор из Владивостока впервые пересадил пациентам роговицы. Максим Богданец посвятил хирургии 8 лет своей жизни и к такому виду операции подготовился за неделю, он прошел обучение в Москве на базе глазного банка «Айлаб». «Комсомолка» пообщалась со специалистом о том, как же прошел его медицинский дебют в этой области, а также узнала, как жители Приморья могут совершенно бесплатно получить эту услугу.

Максим Богданец.

Максим Богданец.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Я оперировал пациентов с достаточно тяжелой патологией. Раньше, чтобы получить такую помощь бесплатно, людям приходилось обращаться в другие регионы, но теперь жители Приморья смогут исправить зрение бесплатно. Я считаю, что это важное событие для нашего отделения и больницы в целом, раз такие пациенты теперь могут рассчитывать на бесплатное высокотехнологичное лечение. Доступная помощь должна всегда быть в приоритете в любое время.

Работу можно смело назвать ювелирной. Новую роговицу пришивают к глазу нитью тоньше человеческого волоса. Делают это по специальной схеме. Узор напоминает цветок. Пациент после проделанной работы восстанавливается примерно в течение месяца и наблюдается у врачей на протяжении года. Специалисты отмечают, что лечение гарантирует хорошее зрение на всю жизнь.

Стоит отметить, что на первые операции пригласили поучаствовать доктора медицинских наук, профессора кафедры офтальмологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрея Золотаревского. Профессор положительно высказался о том, как сейчас развивается медицина в Приморском крае.

Андрей Золотаревский.

Андрей Золотаревский.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– В Приморье я вижу современную офтальмологическую клинику европейского образца, которая выполняет огромный объем работы в направлении офтальмологии для жителей края. На сегодняшний день хирургическая офтальмология научилась менять большинство образований внутри глаза, не хватало вершины – замены роговицы, которая обеспечивает максимальное преломление света. Сегодня в Приморье и это доступно жителям края.

Такого рода операции нужны не только пожилым людям, у которых со временем ухудшилось зрение. С такой проблемой могут столкнуться люди в любом возрасте, а значит кератопластика – актуальная помощь для приморцев. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко объяснила, как жители края могут получить эту медицинскую услугу.

Анастасия Худченко.

Анастасия Худченко.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– На эти операции выделены квоты. Чтобы получить такую операцию, пациенту нужно начать свой путь с офтальмолога. Проведение кератопластики в Приморье – это результат развития офтальмологической службы, оборудования центра микрохирургии глаза и подготовки специалистов.

В этом году проведут пять таких операций, столько же в следующем. Напомним также, что в Приморье активно действует программа, «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Процесс операции.

Процесс операции.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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Здоровье: Новости медицины