В Приморье ФСБ задержала ОПГ из 12 чиновников, занимавшихся аферой с муниципальной землей

Среди задержанных инженеры и чиновники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье сотрудники ФСБ и регионального УЭБиПК УМВД России задержали целую коррумпированную группу чиновников и инженеров – сотрудников краевого Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» учреждения «Управление землями и имуществом на территории Приморского края», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обыски провели в офисах указанных структур и в 12 жилых помещениях. Изъяты мобильные телефоны, деньги, документация. Силовики при поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали работников 16 января 2023 года. Уголовное дело заведено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Известно как минимум об одном эпизоде преступления: фигуранты подозреваются в хищении участка с кадастровой стоимостью не менее 2,5 миллиона рублей. Земли были в муниципальной собственности. С помощью подложных документов сотрудники хотели «переоформить» лакомый кусочек территории. Поддельные технические паспорта, договоры на застройку некоторыми работниками вносились в краевой архив «Управления землями и имуществом». А преступная группа «прикрывала тылы».

Как стало известно «КП», задержаны ранее не судимые жители Владивостока в возрасте от 30 до 62 лет, большая часть из них работает в управлении Росреестра Приморья. Некоторые из фигурантов официально не трудоустроены. В сумме заведены дела в отношении восьми должностных лиц и четырех причастных подельников. Ситуацию обещали официально прокомментировать в региональном СУ СК позже. В управлении не опровергли и не подтвердили информацию.

ПО ТЕМЕ:

Члены ОПС отмыли более 3 миллиардов рублей в Приморье, их взяли ФСБ и Следком

На задержанных завели уголовные дела, а 5 февраля суд отправил их в СИЗО (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.