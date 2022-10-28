Макет-план синхротрона. Фото: ДВФУ

Мало кто знает истинное значение синхротронов – массивных аппаратов за баснословные деньги – однако открытие каждого из таких сродни «буму» как при покорении космоса. К 2026 подобная машина появится на острове Русский. Выяснилось, что использоваться синхротрон будет не только для нужд науки, но и для бизнеса, промышленности. Об этом рассказали в пресс-службе Дальневосточного федерального университета, на базе которого возводится новая разработка.

Синхротронное излучение – один из наиболее востребованных инструментов для широкого спектра фундаментальных и прикладных научных исследований в области физики, биологии, медицины, химии. В мире насчитывают не более 50 таких аппаратов. Источники синхротронного излучения позволяют изучать материю на атомарном уровне, что, разумеется, востребовано почти в любой научной сфере. Например, коммерческие компании применяют излучение для наблюдением над катодными материалами [проводящими потоки электродов –прим.] аккумуляторов в режиме их разрядки и зарядки. Понимание этого цикла помогает усовершенствовать существующие батареи.

Синхротрон в ДВФУ – «Русский источник фотонов» («РИФ») – будет использоваться, в том числе, для взаимодействия с российским бизнесом. Предполагается, что машина поможет в решении широчайшего спектра научно-экономических задач Дальнего Востока.

– Исследования на синхротроне направлены на освоение Мирового океана, создание новых материалов и лекарственных препаратов. Синхротрон состоит из ускорительно-накопительного комплекса и экспериментальных станций. Такие установки в большей степени подходят для фундаментальных исследований, но их можно применять и для решения прикладных задач. Посмотреть, например, структурные дефекты в критически важных деталях для авиа-, судостроения и другой промышленности, — рассказал Сергей Звонарев, руководитель проекта «РИФ» от НИЦ «Курчатовский институт».

В ДВФУ, в свою очередь, выступает кузницей кадров. Университет для будущих специалистов исследований СИ запустил программу «Использование синхротронного излучения» совместно с МГТУ имени Баумана, НИЯУ МИФИ и НИЦ «Курчатовский институт».

Молодые физики проходят для обучения и стажировки – в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований. Курирует программу словацкий биофизик Норберт Кучерка, замдиректора по научной работе нейтронной физики ОИЯИ.

Напомним, на острове Русском будет построен уникальный научный центр «Русский источник фотонов» («РИФ»), решение об этом приняли в июне 2022 года. На эти цели правительство Российской Федерации выделяет 12,4 миллиарда рублей. Синхротронная установка предназначена для исследования белков, молекулярных и атомарных структур и позволит ученым расширить знания в области физики, биологии, медицины, материаловедения. Расположился комплекс в научном корпусе площадью 20 тысяч «квадратов» на Русском острове.

К слову, западные санкции не мешают и строительству другого синхротрона – СКИФа в Новосибирской области. О его создании ученые попросили президента РФ Владимира Путина. С тех пор строительство научных установок класса «мегасайенс» ведется в России в рамках федеральной научной программы.

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