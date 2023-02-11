Ключи сами идут в руки: счастливые новоселы Приморья рассказали о региональных мерах поддержки

Программа "Арендное жилье" распространяется также на село Хороль. Это один из домов, который используется под проект. ФОТО: КРЖС

В Приморском крае продолжается поддержка молодых и энергичных специалистов, а также людей, оказавшихся заложниками трудной жизненной ситуации. В правительстве региона рассказали, что темпы строительства жилья показывают устойчивый рост. Возводятся дома для бюджетников, а также решается проблема дольщиков. «КП – Владивосток» побеседовала с счастливыми обладателями новых квартир и арендаторами, которые используют региональные меры поддержки. Подробности – в материале издания.

Арендное жилье

В 2023 году в Приморье введут в эксплуатацию восемь новых домов. В разных городах края появится 1095 квартир для аренды, в которых цена за проживание будет ниже рыночной на 50%. В Находке, Камне-Рыболове, Уссурийске, Большом Камне и во Владивостоке жилье станет доступнее для молодых востребованных специалистов, которые попадают под программу «Арендное жилье».

В этом году проекту исполнится четыре года. С 2019 года край обеспечивается недорогими и свежими квартирами. Так, по данным АО «Корпорация развития жилищного строительства», за прошедший период у приморцев появилось больше 50 тысяч квадратных метров жилплощади. Из них только 30 тысяч (756 квартир) было создано для работников судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне. Еще 233 квартир во Владивостоке, Уссурийске, Хороле заселили сотрудники учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодые специалисты социально значимых организаций и работники силовых ведомств.

Списки с объемом квартир и людей в них нуждающихся формируются главами муниципалитетов Приморья, но по Владивостоку – профильные органы. Население информируется, желающие записываются, а затем перечни передают в КРЖС.

– Арендное жилье предназначено, прежде всего, для привлекаемых молодых специалистов, специалистов «узких» и «редких» профессий, работников бюджетной сферы, для муниципальных и государственных служащих, сотрудников силовых ведомств, сельского хозяйства и других значимых сфер, – отметили в организации.

Один из таких людей – Александр Теплов. Он работает медбратом-анестезиологом в неврологическом отделении в Уссурийской центральной городской больнице.

– Я узнал о программе льготного жилья от работодателя. Через него же подавалось заявление на получение квартиры. Когда списки нуждающихся были определены, корпорация приняла заявку, остальные документы мы уже сами составляли. С того момента, как нам рассказали о льготах, прошло полтора месяца.

Еще через неделю Александр заехал в новую квартиру.

– Снимать жилье у частников было гораздо дороже. За свои 36 «квадратов» я отдаю всего 7,5 тысячи рублей. Мне нравится микрорайон – он обустроен, есть вся инфраструктура, удобно и быстро добираться до места работы – не больше 15 минут на автобусе.

Уссурийск. ФОТО: КРЖС

Есть все, что нужно

Договор найма заключается на 11 месяцев, затем его можно продлить по ходатайству главы мунобразования. Арендаторам предоставляется временная регистрация. Но наш следующий герой Алексей Халтобин успел стать полноправным собственником полученной квартиры.

Алексей родом из Магадана. Еще недавно он приехал в Приморье, получил здесь образование и обосновался во Владивостоке, устроившись работать в региональном Центре спортивной подготовки. Он узнал об арендном жилье из письма, которое КРЖС отправило на рабочий почтовый ящик.

– Нас внесли в список. Прошло полтора года – дом проходил реконструкцию. Затем в сентябре 2021-го неожиданно стало известно, что здание сдают в эксплуатацию. Заключили договор, и мы заехали. Квартира была готова для жизни, только не хватало мебели. На кухне установлены плита и раковина, полностью обустроена ванная комната.

Как отметили в КРЖС, сдаваемые квартиры после окончания строительства имеют полную чистовую отделку, оснащаются окнами и балконами ПВХ, сан узлами и ваннами, умывальниками, унитазами, бойлерами накопительного типа, линолеумами, плинтусами, натяжными потолками, дверьми, включая входные, электроплитами и раковинами. Также в каждой квартире установлены счетчики. Прилегающие территории оснащены детскими площадками, парковками, локациями для отдыха взрослого и хозяйственными участками.

Дом на улице Спиридонова, 11. ФОТО: КРЖС

Спасательный круг

Если раньше у Алексея выходило около 30 тысяч рублей за 45 «квадратов», то теперь арендная плата сократилась до 17,5 тысяч.

– Рынок недвижимости во Владивостоке очень своеобразный. Ни для кого не секрет, что покупать или снимать здесь жилье достаточно дорого, тем более, для молодых специалистов. Программа «Арендное жилье», можно сказать, как спасательный круг в данном случае. Если бы она появилась еще раньше, в 2019 году, я был бы счастлив еще больше.

Несколько позднее парень просто выкупил квартиру под низкий процент – 1,4%. Жилье обошлось в 5 миллионов 900 тысяч рублей. В этом помогла дальневосточная ипотека.

Оставайтесь в Приморье

Алексей не один счастливый обладатель нового жилья. Илья Мелешко вместе с супругой

– Дальневосточная ипотека стала поводом для того, чтобы узаконить наши с женой отношения. Мы долго жили вместе и выяснилось, что квартиру можно выкупить по этому программе. С первым взносом нам помогли родители, поэтому все очень хорошо сложилось. <…> Как-то так получилось, что мои друзья сначала брали обычную ипотеку под высокий процент, а через несколько месяцев уже женились.

Илье 25 лет, он имеет образование инженера-электрика, за его плечами – бакалавриат и магистратура. Хотя парень и не работает по специальности, он руководитель клубного формирования Творческого центра ДВФУ.

– Ранее я, естественно, слышал про дальневосточную ипотеку, но без помощи КРЖС я бы не справился. Они сопровождали нас на всех этапах. Мне не пришлось разговаривать напрямую с банками, я говорил только с представителями кредитного отдела организации. Все документы помогал оформить отдельный специалист. Также они помогли нам с некоторыми бумагами, поскольку банк изначально не хотел выдавать кредит.

За 2022 год в Приморье введено 1,43 миллиона квадратных метров жилья. По некоторым оценкам, это самый высокий показатель за постсоветский период. 47 тысяч семей решили жилищный вопрос, в том числе с помощью «Дальневосточной ипотеки».

Проблема дольщиков

В 2022 году 597 семей, ставших обманутыми дольщиками, были восстановлены в правах. Они получили ключи от заветных квартир. Вместе с ними с 2019 года 2 668 семей обрели жилье.

По итогам прошлого года в трех домах завершилось строительство. Всего сдано в эксплуатацию 22 здания. По данным Корпорации развития Приморского края, в 2023 году в городе закончат работы над еще пятью домами и постройками ЖСК «Остров» на Русском.

Несмотря на высокие темпы работы, некоторые объекты по-прежнему являются спорными. Дом на улице Иртышская, 24 во Владивостоке с 2015 года находится на стадии незавершенного строительства. Один из дольщиков, Роман Батолжансанов, рассказал «КП» историю этого здания.

– В марте 2015 года я обнаружил объявление о продаже квартир на Иртышской, 24. Я приехал в офис ООО «ЖСК Приморье», где руководители компании презентовали мне проект дома. Мы подписали договор инвестирования, и я оплатил сумму, через некоторое время началась стройка – это реконструкция уже стоящего там малоэтажного дома. В первое время было видно, что кипит работа, проходит отливка фундамента.

В начале 2017-го Роман стал подозревать, что имеет дело с мошенниками, поскольку планы сдачи дома в четвертом квартале 2016 года сдвинулись на неопределенный срок. При этом у других дольщиков и вовсе сроки приходятся на более поздние периоды. После этого посыпались письма в прокуратуру, но проблема затянулась на много лет. За ее решение взялись специалисты КРПК.

– Застройщик продлевал разрешение на сдачу дома в эксплуатацию, не раз переносил сроки. Было видно, что не хватает денег, потому что средства, которые они получали, по всей видимости, шли не на строительство. Благодаря действиям корпорации мы получили компенсацию равную текущей рыночной стоимости жилья. Хотелось бы выразить благодарность тем людям, которые нас сопровождали все это время, в том числе губернатору края Олегу Кожемяко, за то, что существует такой механизм поддержки людей, столкнувшихся с трудностями.

Сейчас на месте новостройки на Иртышской по-прежнему стоит старое двухэтажное здание, в котором живут люди. Реконструкция оказалась невозможна, поскольку перед работами нужно было расселить прежних собственников. Включая Романа, компенсацию получили 26 дольщиков. На такие же компенсации рассчитывают дольщики и пайщики на Пихтовой и Хасанской. В дальнейшем работами займется мэрия Владивостока. С компанией-застройщиком продолжаются судебные прения, заведено уголовное дело.

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