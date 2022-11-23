Недостроенные малоэтажки ЖСК «Остров». Фото: Анна СОБОЛЬ

Руководство Приморья планирует в полной мере обеспечить обманутых дольщиков жильем в 2023 году. Такую позицию озвучил зампред правительства края Михаил Петров. По его словам, до конца года в регионе завершат строительство зданий для людей, оставшихся без квартир.

Как рассказал зампред, до конца 2022 года в Приморье введут в эксплуатацию десять проблемных построек, среди которых восемь – многоквартирные дома в ЖСК «Остров». Ключи от квартир получат 85 дольщиков. В том же месте планируется завершить возведение 244 малоэтажных зданий. В декабре отпразднуют новоселье еще 209 человек, когда закончится работа над долгостроем на улице Грибоедова.

Чиновник назвал 2023 год итоговым, поскольку сегодня в крае остается еще три объекта, по которым еще не найдено решение. Однако, согласно высказыванию Петрова, в правительстве уже отлажены механизмы и найдены средства, чтобы искоренить случаи, когда люди становятся жертвами недобросовестных застройщиков.

К слову, за этот год уже 26 участников долевого строительства дома на Иртышской, 24 получили выплаты. Помимо этого, в Снеговой Пади построен жилой дом, где поселился 41 человек.

Отметим, что с 2019 года в регионе сдано 22 проблемных дома, в правах восстановлены более 3 тысяч обманутых дольщиков, введены в эксплуатацию 205 тысяч квадратных метров жилья.

А мы напомним, что главные долгострои базируются во Владивостоке. Один из них – поселок для дальневосточных ученых ЖСК «Остров» на Русском острове – создан еще в 2012 году. Пайщики, которые оказались заложниками обстоятельств, рассчитывали на строительство 252 домов на этой территории с 2016 года. Но за сменой нескольких подрядчиков дело не сдвинулось с мертвой точки. В 2019-м работы обещали закончить до конца года, в последующие годы им давали такие же надежды. Вопросом занимался даже глава организации ДОМ.РФ. Их обещали сдать в 2022 году, но сроки вновь сместились.

Еще один случай связан со скандально известным экс-депутатом Андреем Ищенко, компания которого начала строительство 14-этажного дома в конце 2016 года. Люди приняли участие, вложились в ЖК «Сафонов», но каждый раз сдача дома – откладывалась. В 2018 году работы на объекте и вовсе прекратились. Сейчас делом «красного губернатора» занимается прокуратура, которая утвердила обвинительное заключение.

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