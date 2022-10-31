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Авто31 октября 2022 2:03

На Авито Авто продается «космический» вездеход Шаман

Модель отечественной разработки, которую использует Роскосмос для встреч наших космонавтов, продают за 15,5 миллиона рублей
Антон КОРОЛЬ
Вот такой мощный красавец появился на Авито Авто. Фото: пресс-служба Авито

Вот такой мощный красавец появился на Авито Авто. Фото: пресс-служба Авито

На Авито Авто появилось объявление о продаже восьмиколесного вездехода Шаман за 15,5 миллиона рублей. Благодаря уникальным характеристикам, Шаман становился главным героем одного из выпусков Top Gear. Вездеход-амфибия может передвигаться не только по суше, но и по воде. Все восемь колес – поворотные, что делает возможным движение вбок.

Панель приборов Шамана. Фото: пресс-служба Авито

Панель приборов Шамана. Фото: пресс-служба Авито

Эта модель отечественной разработки используется Роскосмосом для встреч российских космонавтов. Транспортное средство позволяет обеспечить быстрый и безопасный прием экипажа даже в случае внештатной ситуации, например, приземления капсулы в озеро. Интерьер вездехода позволяет разместить специальное оборудование и персонал, обеспечивающий подготовку приземления космонавтов.

Грузоподъемность вездехода составляет 1500 килограммов, максимальная вместимость – 12 пассажиров. При этом его габариты соответствуют стандартам для передвижения по дорогам общего пользования.

Так выглядит объявление. Фото: пресс-служба Авито

Так выглядит объявление. Фото: пресс-служба Авито

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