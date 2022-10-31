На Авито Авто продается «космический» вездеход Шаман

Вот такой мощный красавец появился на Авито Авто. Фото: пресс-служба Авито

На Авито Авто появилось объявление о продаже восьмиколесного вездехода Шаман за 15,5 миллиона рублей. Благодаря уникальным характеристикам, Шаман становился главным героем одного из выпусков Top Gear. Вездеход-амфибия может передвигаться не только по суше, но и по воде. Все восемь колес – поворотные, что делает возможным движение вбок.

Панель приборов Шамана. Фото: пресс-служба Авито

Эта модель отечественной разработки используется Роскосмосом для встреч российских космонавтов. Транспортное средство позволяет обеспечить быстрый и безопасный прием экипажа даже в случае внештатной ситуации, например, приземления капсулы в озеро. Интерьер вездехода позволяет разместить специальное оборудование и персонал, обеспечивающий подготовку приземления космонавтов.

Грузоподъемность вездехода составляет 1500 килограммов, максимальная вместимость – 12 пассажиров. При этом его габариты соответствуют стандартам для передвижения по дорогам общего пользования.

Так выглядит объявление. Фото: пресс-служба Авито

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