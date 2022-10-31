Губернатор Камчатского края подвел главные итоги оперативного совещания

Владимир Солодов рассказал о грядущих изменениях в крае. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

31 октября состоялось итоговое оперативное совещание правительства Камчатского края. Обо всех грядущих изменениях в своем Telegram-канале рассказал губернатор Владимир Солодов.

Глава края отметил, что Камчатский край взял шефство над городом Светлодарск и поселком Мироновский в ДНР. Регион окажет содействие в восстановлении инфраструктуры подшефных территорий. Отметим, что на прошлом совещании, которое состоялось 3 октября Владимир Солодов поручил краевому правительству во взаимодействии с банками Камчатки ускорить представление ипотечных и кредитных каникул мобилизованным, а также разъяснить порядок их получения. Также начал свою работу центр поддержки военнослужащих и их родных.

В Госдуме приняли решение при доработке законопроекта об инвестквотах учесть предложения Камчатки и рассмотреть возможность применения механизма «Инвестиционного нормирования». Это позволит действующим предприятиям сохранить квоты.

Также с 1 ноября стартует эксперимент по ограничению провоза икры в личном авиабагаже. Решение направили на пресечение незаконной перевозки. Жители и гости региона смогут вывезти до 10 килограмм без подтверждающих документов.

В селе Соболево пострадавшим от подтопления жителям выплатят по 20 тысяч рублей. Тем, у кого имущество пострадало в большей степени, выделят дополнительную материальную помощь.

Теперь для грузового автотранспорта открыта дорога на Соболево. Для восстановления моста через реку Пымта завозятся стройматериалы и спецтехника. Плановая дата завершения работ – 15 декабря.

Владимир Солодов отметил, что во время командировки в Седанку его неприятно удивило состояние памятника погибшим участникам Великой Отечественной войны. Глава края поручил привести его в достойное состояние к Дню Победы 2023 года.

Также губернатор поручил главам районов усилить работу по целевой подготовке в вузах. Он отметил, что выпускники школ должны знать о такой программе и могли подать заявки на обучение.

В крае проложили линию ВОЛС до села Хайрюзово. В селе начались работы по обустройству распределительных сетей. В ближайшие дни первые абоненты смогут подключиться к высокоскоростному интернету.

Также Владимир Солодов дал поручение усилить ответственность подрядчиков. Социальные объекты должны сдаваться в срок и отвечать всем требованиям безопасности и комфорта.

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