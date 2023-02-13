«Дыши, маленькая»: догхантер из Владивостока терроризирует целые районы

Собаку обнаружили в районе домов на Давыдова. Фото: принтскрин видео.

«Во Владивостоке активизировались догхантеры» – так звучит предупреждение от местных жителей в социальных сетях, которые рассказали о вопиющем случае, произошедшем на днях. В районе домов на Давыдова в страшных муках погибла бездомная собака. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали очевидцы, животных отравили между домами на Давыдова, 29 и 35.

– На базе возле двух контейнеров жили бездомные собаки, были любимцами всех. Мужчина приехал специально, чтобы потравить их. Животные со страшными болями умерли.

Кадры, появившиеся в социальных сетях, заставляют кровь стынуть в жилах. На одном из видео собака, по размеру еще молодой щенок, бьется в конвульсиях и будто пытается завыть от боли, но не может. Трагизма этой ситуации добавляет женский плач.

– Дыши, маленькая, дыши, – просит неравнодушный житель, однако спасти животное не удалось. По словам приморцев, в теле бедолаги обнаружили лекарство от туберкулеза.

Судя по информации из социальных сетей, догхантер орудует не только в районе Второй речки, его также видели на Нейбута и Бородинской. Владивостокцы просят хозяев собак быть аккуратными, ведь животным достаточно лишь вдохнуть отраву в виде розового порошка, чтобы тело забилось в конвульсиях.

Местные жители предполагают, что убийцей беспризорных может быть догхантер, ставший популярным среди местных в середине 2010-х годов, который потравил тысячу собак (в чем он признавался сам). Задержали мужчину в августе 2014 года, когда в районе Эгершельда его узнала женщина и проследила за ним. В сумке у приморца оказался целый арсенал для убийств: колбаса с медицинскими препаратами внутри, веревки и пластиковые хомуты, газовые баллончики и записная книжка с адресами, где догхантер собирался провести «зачистку» улиц. Согласно результату психолого-психиатрической экспертизы, мужчину признали вменяемым. В марте 2015 года суд доказал убийство пяти животных и назначил штраф в 20 тысяч рублей.

Разумеется, причастность мужчины – только предположение. «Комсомолка» обратилась за комментариями в пресс-службу УМВД и ждет ответа.

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