Бусинка билась в конвульсиях от выстрела: в Приморье мужчина с дьявольскими номерами затолкал собаку в ведро

Полиция организовала проверку. Фото: принтскрин видео.

Вопиющий случай произошел в Находке. Неизвестный мужчина на красном автомобиле по неизвестным причинам подстрелил собаку в районе кафе «Бриз». УМВД Приморья задержало догхантера. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О ситуации рассказали местные зоозащитники в социальных сетях, они же и опубликовали столь жуткие кадры. На кадрах ролика Бусинка – так звали раненую собаку – вместе с другими беспризорниками спокойно прогуливалась около красного автомобиля. Хозяин машины решил подкормить бездомных животных, а те, ничего не подозревая, накинулись на лакомства и не проявляли агрессии к человеку. В следующие минуты произошло страшное.

Из окна машины появился предмет, напоминающий ружье, из него неизвестный выстрелил в одну из собак, и та упала на землю, начиная биться в конвульсиях. После этого мужчина достал из машины ведро, вниз головой положил в него раненое животное, убрал в багажник и уехал. С какой целью он совершил такой кошмарный поступок, остается загадкой. Стоит отметить, по Приморью живодер разъезжает со своеобразными номерами, отсылающими к «дьявольским» числам.

– Собаки прошли программу ОСВВ, были социализированы, биркованы, привиты и стерилизованы за счет бюджета нашего города, – пишут в социальных сетях зоозащитники.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой УМВД по Приморью, чтобы узнать, проводится ли проверка, ведь после этого случая было подано заявление в полицию.

Редакции ответили, что личность мужчины уже известна. Сам он объяснил, что выстрелил из пневматического ружья по больному животному, но как он смог оценить состояние его здоровья, неизвестно.

Полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о том, чтобы привлечь приморца к административной ответственности по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах). Мужчине может грозить штраф до 50 тысяч рублей, а также конфискация оружия и патронов к нему.

Напомним, что в Уссурийске водитель выстрелил в собаку из пистолета.

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