Подозрительные маслянистые пятна обнаружили жители поселка Подножье. Фото: Вадим ПОПОВ

Не прошло и суток с тех пор, как в новых медиа и СМИ появилась информация – возле мыса Ислямова на острове Русский разлив нефтепродуктов. Обнаружили пятна и забили тревогу жители близлежащего поселка Подножье, говорят, что может повториться прошлогодняя история – с приходом весны топливо, сейчас зажатое в лед, разойдется по всей акватории бухты Новик. Они предположили, что виновниками могут быть пришвартованные здесь рыболовецкие траулеры «Ленск» и «Билене». На природное ЧП отреагировали представители муниципального центра управления мэрии, Росприроднадзор и Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Насколько известно «Комсомольской правде – Владивосток», именно 13 февраля специалисты надзорного ведомства должны были отправиться с проверкой на островную территорию. Туда же съездил и фотограф издания. Вот что он увидел.

С одной из сторон судна «Ленск» видны свежие куски льда и снег. Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

– Некто замаскировал следы маслянистой жидкости, закидал пятна снегом и льдом. Прямо рядом с судами небольшой участок, откуда брали снег, вокруг много следов от обуви, – рассказал фотокорреспондент Вадим Попов. – И все же лед пропитан нефтью, местами видны мазутные точки, а из одного из траулеров в море стекает черная жидкость. Такая картина только там, где накануне был разлив, с другой стороны судов ничего нет, снег ровный. Кстати, метрах в пяти запах не ощущается, но когда подходишь к «Ленску», то в воздухе ощущается стойкий нефтяной запах.

Если присмотреться к ледяным кускам, то можно заметить их неестественный коричневатый цвет. Фото: Вадим ПОПОВ

Черные пятна возле судна. Фото: Вадим ПОПОВ

Таких «меток» вокруг судов много. Фото: Вадим ПОПОВ

Охранник, который должен следить за вверенной ему территорией, был крайне недоволен, когда увидел фотографа возле бортов. К слову, все они довольно печально выглядят – покрыты ржавчиной, местами в дырах. На обоих – российский флаг.

Место, откуда брали снег. Фото: Вадим ПОПОВ

В остальном снег довольно ровный. Фото: Вадим ПОПОВ

«Ленск» стоит возле мыса Ислямова с декабря 2022 года. Рыболовное судно построено 37 лет назад, в 1986 году. Его грузоподъемность составляет 387 тонн дедвейта*.

«Билене» ошвартовался в этом месте в сентябре. Траулер также построен в 1986-м, его грузоподъемность чуть больше «соседа» – 414 тонн дедвейта*.

Дедвейт (DWT) – сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, массы пассажиров с багажом, экипажа и продовольствия.

Пятна есть и возле самого судна. Фото: Вадим ПОПОВ

Из судна вытекает черная жидкость. Фото: Вадим ПОПОВ

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