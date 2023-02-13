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13 февраля 2023 5:11

Лед пропитан нефтью: что происходит на месте разлива топлива во Владивостоке

На острове Русский неизвестные засыпали снегом нефтяные пятна, которые проверит прокуратура
Дарья НАУМЕЦ
Дарья НАУМЕЦ
Подозрительные маслянистые пятна обнаружили жители поселка Подножье.

Подозрительные маслянистые пятна обнаружили жители поселка Подножье.

Фото: Вадим ПОПОВ

Не прошло и суток с тех пор, как в новых медиа и СМИ появилась информация – возле мыса Ислямова на острове Русский разлив нефтепродуктов. Обнаружили пятна и забили тревогу жители близлежащего поселка Подножье, говорят, что может повториться прошлогодняя история – с приходом весны топливо, сейчас зажатое в лед, разойдется по всей акватории бухты Новик. Они предположили, что виновниками могут быть пришвартованные здесь рыболовецкие траулеры «Ленск» и «Билене». На природное ЧП отреагировали представители муниципального центра управления мэрии, Росприроднадзор и Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Насколько известно «Комсомольской правде – Владивосток», именно 13 февраля специалисты надзорного ведомства должны были отправиться с проверкой на островную территорию. Туда же съездил и фотограф издания. Вот что он увидел.

С одной из сторон судна «Ленск» видны свежие куски льда и снег.

С одной из сторон судна «Ленск» видны свежие куски льда и снег.

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

– Некто замаскировал следы маслянистой жидкости, закидал пятна снегом и льдом. Прямо рядом с судами небольшой участок, откуда брали снег, вокруг много следов от обуви, – рассказал фотокорреспондент Вадим Попов. – И все же лед пропитан нефтью, местами видны мазутные точки, а из одного из траулеров в море стекает черная жидкость. Такая картина только там, где накануне был разлив, с другой стороны судов ничего нет, снег ровный. Кстати, метрах в пяти запах не ощущается, но когда подходишь к «Ленску», то в воздухе ощущается стойкий нефтяной запах.

Если присмотреться к ледяным кускам, то можно заметить их неестественный коричневатый цвет.

Если присмотреться к ледяным кускам, то можно заметить их неестественный коричневатый цвет.

Фото: Вадим ПОПОВ

Черные пятна возле судна.

Черные пятна возле судна.

Фото: Вадим ПОПОВ

Таких «меток» вокруг судов много.

Таких «меток» вокруг судов много.

Фото: Вадим ПОПОВ

Охранник, который должен следить за вверенной ему территорией, был крайне недоволен, когда увидел фотографа возле бортов. К слову, все они довольно печально выглядят – покрыты ржавчиной, местами в дырах. На обоих – российский флаг.

Место, откуда брали снег.

Место, откуда брали снег.

Фото: Вадим ПОПОВ

В остальном снег довольно ровный.

В остальном снег довольно ровный.

Фото: Вадим ПОПОВ

«Ленск» стоит возле мыса Ислямова с декабря 2022 года. Рыболовное судно построено 37 лет назад, в 1986 году. Его грузоподъемность составляет 387 тонн дедвейта*.

«Билене» ошвартовался в этом месте в сентябре. Траулер также построен в 1986-м, его грузоподъемность чуть больше «соседа» – 414 тонн дедвейта*.

Дедвейт (DWT) – сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, массы пассажиров с багажом, экипажа и продовольствия.

Пятна есть и возле самого судна.

Пятна есть и возле самого судна.

Фото: Вадим ПОПОВ

Из судна вытекает черная жидкость.

Из судна вытекает черная жидкость.

Фото: Вадим ПОПОВ

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