Прокуратура и Росприроднадзор проверят информацию о разливе нефти на острове Русский

Разлив, предположительно, нефтепродуктов заметили возле поселка Подножье. Фото: принтскрин видео.

Жители Русского острова забили тревогу. На замерзшем море возле поселка Подножье обнаружили странные пятна и предположили, что это может быть разлив нефтепродуктов. Необоснованными страхи не назовешь – у пирса сейчас стоят два рыболовецких траулера «Ленск» и «Билене». Обеспокоенные островитяне рассказали об этом журналистке федерального канала, а она, в свою очередь, опубликовала это в своем блоге в Telegram.

Так, местные жители говорят, что вместе со сбросом воды с судов в море попадают и остатки нефтепродуктов. Сейчас зима, поэтому все отходы зажаты в ледяной капкан. Однако с приходом оттепели все, что попало в воду, начнет распространяться по всей акватории – сначала маслянистая жидкость попадет в бухту Новик, а затем и в Амурский залив. По словам владивостокцев, в прошлом году история была один в один.

На публикацию довольно быстро отреагировали представители муниципального центра управления мэрии:

– Специалисты администрации проведут выездную проверку по сообщению горожан. Также информацию направят в Росприроднадзор.

В то же время ситуацией заинтересовались и в амурской бассейновой природоохранной прокуратуре. Ведомство также направит своих экспертов на место предполагаемого природного ЧП, а при наличии оснований примут меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обработали 900 «квадратов»: в живописном местечке в Приморье разит соляркой, загрязнен даже берег

Акваторию бухты Витязь в Приморье оградили из-за разлива нефтепродуктов на шхуне (подробнее)

В одной из бухт Приморья разит мазутом, а нефтепродукты липнут к телу

Очевидцы считают, что во всем виноваты драги, работающие в море (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.