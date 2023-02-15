В Приморье ученые во время авиаучета на вертолете выявили двух ранее неизвестных науке хищников

Хищников заметили с высоты птичьего полета. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморье специалисты «Земли леопарда» отправились на вертолете осматривать территорию заповедника, чтобы составить учет копытных животных, но их ждало более интересное событие. Они обнаружили двух ранее неизвестных науке тигра и леопарда. Также ученые смогли установить личность одного из полосатых хищников, он уже неоднократно попадал в объективы фотоловушек. Не ушла от взора экспертов и скрытная самка редкой пятнистой кошки Leo 158F.

В последний раз пятнистая хищница давала о себе знать летом 2021, тогда ее засекла специальная камера. Качество фотографий не позволяло оценить состояние животного. А кадры с вертолета приоткрыли завесу тайны ее личной жизни.

Ученым предстоит выяснить, кто же этот пятнистый хищник. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Leo 158F выглядит здоровой и активной, предпочитает прогуливаться в компании. Ученым предстоит узнать, куда же она направлялась – на уроки охоты со своим подросшим котенком или с ней был неизвестный половозрелый самец.

Столько «краснокнижных сюрпризов», а ведь сотрудники «Земли леопарда» в первую очередь отправились осматривать территорию, чтобы составить учет диких копытных животных.

Тигр «новичок». Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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