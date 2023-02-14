Мать двух тигрят, умерших от истощения на Дальнем Востоке, тоже могла погибнуть

Тигрица Лазовка с потомством. Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Знаменитая тигрица Лазовка, которая пропала «с радаров» еще в декабре 2022 года, могла погибнуть. К такому выводу пришли специалисты после того, как хищница оставила двух своих тигрят. Их судьба, к слову, тоже закончилась печально. Обо всем по порядку – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что Лазовка, скорее всего умерла, сообщили первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый и генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Для тигрицы это третий выводок, предыдущих котят Лазовка не бросала, то есть для ее такого поведения – оставить детенышей – не свойственно. Это означает лишь то, что с ней самой что-то могло случиться.

– К сожалению, новостей нет. Стоит признать, что, скорее всего, она погибла. По каким причинам – пока неизвестно. Надо сказать, что тиграм вообще сложно жить в нашем климате. Животное южной фауны. У нас 15-18 тигров ежегодно погибают по естественным причинам, не имеющим отношения к человеку.

Напомним, что судьба котят тоже закончилась трагично. Изначально в ЕАО замороженным нашли маленького тигренка. По следам удалось обнаружить еще одну особь. «Сестра», к счастью, оказалась жива, но находилась в плачевном состоянии.

Врачи до последнего боролись за жизнь самки. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Краснокнижная хищница попала на стол ветеринаров-хирургов приморского Центра реабилитации животных «Тигр». За жизнь молодой тигрицы боролись изо всех сил. Внешних повреждений у нее не было, но она была сильно истощена. Из-за того, что организм животного был слишком слаб, состояние в норму не приходило. В итоге хищница скончалась. Чуть позже специалисты рассказали, почему так произошло.

Ученые предположили, что детенышей оставила знаменитая тигрица Лазовка. Однако окончательно подтвердить родство хищницы с умершими котятами еще не удалось. Теперь специалистам предстоит найти тигрицу. Возможно, она провалилась под лед или заболела.

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