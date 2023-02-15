Любимые места владивостокцев появились в материалах СК. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Следком Приморья сообщил о появлении новых строк в материалах по делу экс-главы Дирекции общественных пространств Владивостока Салавата Галиева. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в миллион рублей. Это не считая более чем 22,5 миллиона рублей, которые уже стали поводом для остальных уголовных дел, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на СУ СК РФ по Приморью.

Следователи сочли, что при разработке концепций для шести общественных пространств Владивостока (ныне любимых у жителей местечек) Галиев привлек троих предпринимателей, заинтересованных в амбициозных муниципальных подрядах. Речь о сквере Комсомольцев, пляже и экологической тропе на Русском острове (в районе Экипажной, 50), сквере в районе Ильичева, 3, обустроенной площадке «Сопка Бурачка» и объекте «Общественная территория в районе Даводова, 4». Судя по материалам Следкома, контракты на проектирование этих участков были заключены с махинациями.

Галиев договорился о передаче денег, а в ответ должен был помешать честной конкуренции на торгах. Как именно – в СК пока не сообщили, но с властью чиновника получилось заключить договоры с определенными проектировщиками-контрагентами. Сумма сделок между муниципальным ДОПВ и коммерческими фирмами превысила 3 миллиона рублей. Ну а выгода экс-управленца дирекции достигла миллиона рублей за подобные махинации. В сообщении СК примечательна строчка – «устанавливаются и другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого». Кстати, накануне Галиеву продлили пребывание в СИЗО еще на месяц.

Вероятно, торги и аукционы с одним поставщиком услуги – налаженная и, скорее всего, любимая схема для «экономии» на муниципальных заданиях. О предыдущих обвинениях в сторону экс-начальника мы писали подробно в прошлом материале. Ущерб городскому округу превысил 22,5 миллиона рублей. Напомним, что до громкого задержания Галиева Контрольно-счетная палата Владивостока нашла нарушения в заказах ДОПВ на сумму выше 400 миллионов рублей. Дирекция вошла в топ самых неэффективных растратчиков денег из казны государства. Однако это решение оспаривают в арбитраже. По слухам, вопросы остались и к работе вице-мэра (еще одного экс-главы ДОПВ) Азата Ислаева, приглашенного на должность из Казани. Саму организацию создали как раз после приезда чиновника. Однако сейчас он уже уехал из региона, заняв пост главного помощника губернатора Югры Натальи Комаровой.

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