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Владивосток15 декабря 2022 8:13

Концерт из наших налогов. Еще один экс-чиновник мэрии Владивостока может переехать в СИЗО

Во Владивостоке задержан экс-глава Дирекции общественных пространств Галиев по подозрению в мошенничестве и взятках
Руслан НОВИКОВ
Многие прекрасные общественные пространства созданы силами «ДОПВ». Это, например, новый сквер на Второй Речке.

Многие прекрасные общественные пространства созданы силами «ДОПВ». Это, например, новый сквер на Второй Речке.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Бывшего главу МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока» Салавата Галиева задержали силовики, в учреждении провели обыски и изъяли документацию совместно с оперативниками ФСБ. Чиновника подозревают по двум статьям УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю. Что вменяют экс-главе и почему сцена за 135 миллионов рублей, которую почти никто и не видел, вновь стала камнем преткновения – в материале «КП».

Салават Галиев. Фото: соцсети (личный архив)

Салават Галиев. Фото: соцсети (личный архив)

Как уже писала редакция, уголовное дело в отношении Галиева и директора подрядной компании «Медиаарт» Дарьи Мироновой завели еще весной 2022 года, однако в изолятор никого не сажали. Повод для нового витка расследования в отношении Галиева все тот же: подозрения в мошенничестве и получении крупной взятки. По версии следствия, с июля по сентябрь 2020 года подозреваемый в сговоре с группой лиц договорился о передаче взятки за покровительство и помощь в ограничении конкуренции на период сделки о поставке оборудования. Речь идет о небезызвестном сценическом комплексе со светотехникой для проведения массовых мероприятий (по факту, напомним, оно почти простаивало). Сделка стоила более 135,5 миллионов рублей, а размер взятки составил не менее 4,5 миллиона рублей от прибыли коммерческого предприятия. В СК пока не уточнили, идет ли речь об уже упомянутой «Медиаарт», вероятно, компания оказывала лишь услуги по обслуживанию.

Деньги, считают следователи, так или иначе передали в два этапа: в декабре 2020 года на счета аффилированных лиц переведено 2 млн рублей, а позднее оставшаяся часть была передана фигуранту лично на территории Новосибирска. Позднее Галиеву, его заместителю на посту и жене, неназванные фигуранты дела с барской руки предоставили авиабилеты ценою в 125 тысяч рублей.

Это не единственные грехи, которые, по версии СК, взял на себя чиновник. В сообщении ведомства указано, что фигурант от имени муниципального учреждения заключили договор по проведению благоустройства общественных территорий с подрядчиком, у которого даже не было допуска на такой тип работ.

– Общая сумма перечисленных средств за оказание услуг была явно завышена фактической и составила более 19,5 миллиона рублей, которыми фигурант и его сообщники распорядились по своему усмотрению, – заключили в Следкоме.

Меру пресечения выберет Ленинский районный суд Владивостока, задержан подозреваемый в порядке 91 статьи УПК. Если его отправят в СИЗО, Галиев окажется в окружении бывших коллег.

Напомним, ранее в прокуратуре Приморья сообщали, что обвинение в отношении Галиева и Мироновой заключается в немного другом сговоре. Якобы «Медиаарт» должен был обеспечить техническое обслуживание оборудования на восемь мероприятий, но проверка показала, что их не провели. Договор при этом оценили на сумму в 2,5 миллиона рублей.

Дирекция остается одним из главных ньюсмейкеров Владивостока в течение последнего года. В январе 2022 года глава города Константин Шестаков опроверг информацию, что многомиллионное оборудование продадут. Сценический комплекс, по его словам, будут использовать в полном объеме. Именно тогда Шестаков намекнул, что в МАУ проведут инвентаризацию и передадут часть полномочий в управление культуры.

Иронично, что вскоре после этого проверка Контрольно-счетной палаты Владивостока выявила в МАУ ущерб нескольким уровням бюджета. В итоге КСП возвела Дирекцию в топ неэффективных растратчиков государственных денег. Судя по результатам кропотливых подсчетов финансистов, торги и аукционы с единственным поставщиком – налаженная схема «ДОПВ» по ограничению конкуренции и, вероятно, любимая, чтобы «экономить» на муниципальных заданиях. С учетом других нарушений ущерб превысил 400 миллионов рублей, но это решение оспаривают в Арбитраже.

Дирекция общественных пространств – продуктивное и современное муниципальное учреждение Владивостока, основанное в феврале 2022 года. Курировал ее вице-мэр Азат Ислаев, которого пригласили из Казани, но на момент публикации он уже уехал, чтобы занять пост вице-губернатора другого региона. Кстати, Галиев тоже покинул должность в октябре 2021 года до старта уголовного дела.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о других околокриминальных рокировках в мэрии. Уголовное дело возбудили в отношении экс-вице мэра Натальи Соколовой и бывшего главы управления мунсобственности Армена Карапетяна.

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