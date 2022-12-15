Многие прекрасные общественные пространства созданы силами «ДОПВ». Это, например, новый сквер на Второй Речке. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Бывшего главу МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока» Салавата Галиева задержали силовики, в учреждении провели обыски и изъяли документацию совместно с оперативниками ФСБ. Чиновника подозревают по двум статьям УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю. Что вменяют экс-главе и почему сцена за 135 миллионов рублей, которую почти никто и не видел, вновь стала камнем преткновения – в материале «КП».

Салават Галиев. Фото: соцсети (личный архив)

Как уже писала редакция, уголовное дело в отношении Галиева и директора подрядной компании «Медиаарт» Дарьи Мироновой завели еще весной 2022 года, однако в изолятор никого не сажали. Повод для нового витка расследования в отношении Галиева все тот же: подозрения в мошенничестве и получении крупной взятки. По версии следствия, с июля по сентябрь 2020 года подозреваемый в сговоре с группой лиц договорился о передаче взятки за покровительство и помощь в ограничении конкуренции на период сделки о поставке оборудования. Речь идет о небезызвестном сценическом комплексе со светотехникой для проведения массовых мероприятий (по факту, напомним, оно почти простаивало). Сделка стоила более 135,5 миллионов рублей, а размер взятки составил не менее 4,5 миллиона рублей от прибыли коммерческого предприятия. В СК пока не уточнили, идет ли речь об уже упомянутой «Медиаарт», вероятно, компания оказывала лишь услуги по обслуживанию.

Деньги, считают следователи, так или иначе передали в два этапа: в декабре 2020 года на счета аффилированных лиц переведено 2 млн рублей, а позднее оставшаяся часть была передана фигуранту лично на территории Новосибирска. Позднее Галиеву, его заместителю на посту и жене, неназванные фигуранты дела с барской руки предоставили авиабилеты ценою в 125 тысяч рублей.

Это не единственные грехи, которые, по версии СК, взял на себя чиновник. В сообщении ведомства указано, что фигурант от имени муниципального учреждения заключили договор по проведению благоустройства общественных территорий с подрядчиком, у которого даже не было допуска на такой тип работ.

– Общая сумма перечисленных средств за оказание услуг была явно завышена фактической и составила более 19,5 миллиона рублей, которыми фигурант и его сообщники распорядились по своему усмотрению, – заключили в Следкоме.

Меру пресечения выберет Ленинский районный суд Владивостока, задержан подозреваемый в порядке 91 статьи УПК. Если его отправят в СИЗО, Галиев окажется в окружении бывших коллег.

Напомним, ранее в прокуратуре Приморья сообщали, что обвинение в отношении Галиева и Мироновой заключается в немного другом сговоре. Якобы «Медиаарт» должен был обеспечить техническое обслуживание оборудования на восемь мероприятий, но проверка показала, что их не провели. Договор при этом оценили на сумму в 2,5 миллиона рублей.

Дирекция остается одним из главных ньюсмейкеров Владивостока в течение последнего года. В январе 2022 года глава города Константин Шестаков опроверг информацию, что многомиллионное оборудование продадут. Сценический комплекс, по его словам, будут использовать в полном объеме. Именно тогда Шестаков намекнул, что в МАУ проведут инвентаризацию и передадут часть полномочий в управление культуры.

Иронично, что вскоре после этого проверка Контрольно-счетной палаты Владивостока выявила в МАУ ущерб нескольким уровням бюджета. В итоге КСП возвела Дирекцию в топ неэффективных растратчиков государственных денег. Судя по результатам кропотливых подсчетов финансистов, торги и аукционы с единственным поставщиком – налаженная схема «ДОПВ» по ограничению конкуренции и, вероятно, любимая, чтобы «экономить» на муниципальных заданиях. С учетом других нарушений ущерб превысил 400 миллионов рублей, но это решение оспаривают в Арбитраже.

Дирекция общественных пространств – продуктивное и современное муниципальное учреждение Владивостока, основанное в феврале 2022 года. Курировал ее вице-мэр Азат Ислаев, которого пригласили из Казани, но на момент публикации он уже уехал, чтобы занять пост вице-губернатора другого региона. Кстати, Галиев тоже покинул должность в октябре 2021 года до старта уголовного дела.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о других околокриминальных рокировках в мэрии. Уголовное дело возбудили в отношении экс-вице мэра Натальи Соколовой и бывшего главы управления мунсобственности Армена Карапетяна.

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