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16 февраля 2023 8:06

В правительстве Приморья не смогли назвать число пострадавших, получивших выплаты за ущерб от аномального снегопада

Лишь некоторым заявителям удалось получить 10 тысяч рублей
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Размер выплаты составляет десять тысяч рублей.

Размер выплаты составляет десять тысяч рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

В конце января в приморских каналах появилась информация о том, что жители Ольгинского и Кавалеровского районов могут претендовать на соцвыплату. Основание – ущерб от аномального снегопада, который накрыл край в конце года. Из-за некорректной информации соцзащита оказалась парализована: ведь заявление в надежде получить деньги направили аж 54 тысячи жителей Приморья. Фейковая новость вызвала эффект взорвавшейся бомбы.

В итоге многие (даже те, кто подходит по условиям властей) сочли новую форму поддержки «липовой». Даже 73-летняя Ольга Серик получила письмо о том, что она «мертва» в ответ на обращение. Пенсионерка рассказала, чем закончилась скандальная история. После репортажа издания ей в итоге одобрили материальную помощь. Однако официально в министерстве труда и социальной политики Приморья корреспонденту заявили, что пока не могут огласить точное число получивших выплату за ущерб во время ЧС. Детали – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, пенсионерке из Кавалеровского района заявления на выплату приходилось подавать несколько раз. В начале февраля в одном из ответов отказ обосновали тем, что заявительница мертва (позже выяснилось, что произошла техническая ошибка) По словам Ольги, она очень сильно переживала из-за «письма счастья» и страдала от повышенного давления. После огласки в СМИ ответ ей обещали прислать приблизительно 5 февраля, а максимальным сроком было объявлено 14 февраля. Однако в ведомстве свое слово вновь не сдержали – отказ пришел утром 16 февраля, в последний день подачи заявлений. С ремаркой о том, что женщина может подать очередное заявление или обжаловать решение в суде.

Причина отказа в том, что комиссия якобы не нашла ущерба от снегопада. «Условия жизнедеятельности не нарушены», – сказано в официальных бумагах. Как заметила пенсионерка, никто к ней, вообще-то, и не приезжал, поэтому узнать, почему было принято такое решение – нереально. Спустя час корреспондент вновь обратился к представителям регионального правительства с вопросами. Прошел еще час, и пенсионерка сообщила, что получила выплату. Одобрили и заявление мужа Ольги.

– Отказы пришли по предыдущим заявлениям, так как их подавалось несколько. <...> Почему изменилось решение муниципальной комиссии – надо узнавать в администрациях на местах, – пояснили в региональном министерстве.

А что насчет других жителей Приморья, которые надеялись компенсировать ущерб? Вопрос остается без конкретных ответов. Общее количество заявлений превысило 54 тысячи. Среди них больше половины, 28 тысяч отказов, произошли в связи с тем, что адрес заявителя не в зоне ЧС (из-за фейковой новости). Документы остальных приморцев на рассмотрении.

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