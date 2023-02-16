Размер выплаты составляет десять тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В конце января в приморских каналах появилась информация о том, что жители Ольгинского и Кавалеровского районов могут претендовать на соцвыплату. Основание – ущерб от аномального снегопада, который накрыл край в конце года. Из-за некорректной информации соцзащита оказалась парализована: ведь заявление в надежде получить деньги направили аж 54 тысячи жителей Приморья. Фейковая новость вызвала эффект взорвавшейся бомбы.

В итоге многие (даже те, кто подходит по условиям властей) сочли новую форму поддержки «липовой». Даже 73-летняя Ольга Серик получила письмо о том, что она «мертва» в ответ на обращение. Пенсионерка рассказала, чем закончилась скандальная история. После репортажа издания ей в итоге одобрили материальную помощь. Однако официально в министерстве труда и социальной политики Приморья корреспонденту заявили, что пока не могут огласить точное число получивших выплату за ущерб во время ЧС. Детали – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, пенсионерке из Кавалеровского района заявления на выплату приходилось подавать несколько раз. В начале февраля в одном из ответов отказ обосновали тем, что заявительница мертва (позже выяснилось, что произошла техническая ошибка) По словам Ольги, она очень сильно переживала из-за «письма счастья» и страдала от повышенного давления. После огласки в СМИ ответ ей обещали прислать приблизительно 5 февраля, а максимальным сроком было объявлено 14 февраля. Однако в ведомстве свое слово вновь не сдержали – отказ пришел утром 16 февраля, в последний день подачи заявлений. С ремаркой о том, что женщина может подать очередное заявление или обжаловать решение в суде.

Причина отказа в том, что комиссия якобы не нашла ущерба от снегопада. «Условия жизнедеятельности не нарушены», – сказано в официальных бумагах. Как заметила пенсионерка, никто к ней, вообще-то, и не приезжал, поэтому узнать, почему было принято такое решение – нереально. Спустя час корреспондент вновь обратился к представителям регионального правительства с вопросами. Прошел еще час, и пенсионерка сообщила, что получила выплату. Одобрили и заявление мужа Ольги.

– Отказы пришли по предыдущим заявлениям, так как их подавалось несколько. <...> Почему изменилось решение муниципальной комиссии – надо узнавать в администрациях на местах, – пояснили в региональном министерстве.

А что насчет других жителей Приморья, которые надеялись компенсировать ущерб? Вопрос остается без конкретных ответов. Общее количество заявлений превысило 54 тысячи. Среди них больше половины, 28 тысяч отказов, произошли в связи с тем, что адрес заявителя не в зоне ЧС (из-за фейковой новости). Документы остальных приморцев на рассмотрении.

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