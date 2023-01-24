Соцзащита паррализована: из-за мифических выплат разочаровались 40 тысяч приморцев

Небольшая часть приморцев все еще может получить компенсацию. Фото: Даниил ОПАРИН

В Приморье сообщения о возможности получить компенсацию в размере десяти тысяч рублей на каждого члена семьи появились в социальных сетях вечером 23 января, а к утру 24 числа – уже были на пике популярности. Получить выплату могут приморцы из-за режима ЧС, который был введен в связи со снежным циклоном в декабре 2022 года. Меньше, чем за сутки, местные жители подали более 40 тысяч заявлений на портале «Госуслуг». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморцы начали массово заполнять заявления на материальную компенсацию «неудобств» во время удара стихии. Журналист «Комсомолки» связался с пресс-службой министерства труда и социальной политики края, чтобы узнать, как проходит обработка заявлений, а также кто может претендовать на выплаты.

В ведомстве рассказали, что за короткое время специалисты получили больше 40 тысяч заявлений, а большая часть заявителей из них претендовать на выплаты не могут. Связано это с тем, что положена компенсация только жителям Ольгинского и Кавалеровского районов, в которых был введен режим ЧС регионального характера. Однако даже в этом случае доказать свое право на получение десяти тысяч на банковскую карту пострадавшим придется перед специальной комиссией, которая оценит, нанесла ли урон природа домам и жизни приморцев.

– Каждое обращение будет рассматриваться экспертами в индивидуальном порядке. Узнать подробнее, как точно проходить комиссия, вам лучше узнать в МО, раньше они выезжали, но сейчас – неизвестно. Не мы регулируем этот вопрос, – добавили сотрудники ведомства.

Информация о выплатах появилась также в telegram-канале министерства труда Приморья. В комментариях к записи люди возмутились, что получить компенсацию не могут жильцы Дальнегорского округа, где стихия тоже бушевала:

– В Дальнегорском округе был введен режим ЧС муниципального характера, а не регионального. Именно поэтому на жильцов данного округа данная компенсация распространяться не будет.

Напомним, «Комсомолка» писала, как подать заявление на компенсацию ущерба из-за ЧС. Сделать это можно на сайте «Госуслуг», не посещая различные ведомства.

ПО ТЕМЕ:

Заполняйте заявления: выплаты из-за декабрьского снегопада могут получить приморцы

Кому положена компенсация из-за циклона, рассказали в правительстве Приморского края (подробнее)

В больницу на снегоходе: жители Ольгинского округа прокапывают траншеи, чтобы выйти на улицу

Села на востоке Приморья остаются обесточены из-за прошедшего снегопада (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.