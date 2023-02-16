«Жизнь ворам»: ученики школы в Приморье устроили беспредел на уроке

Об этой школе среди местных давно ходит дурная слава. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В одной из школ Уссурийска произошел вопиющий случай. Подростки, сидя за партами, курили электронные сигареты, выкрикивали лозунги запрещенной в России организации и ругались нецензурной бранью в адрес педагога. Все это снимали на видео. А теперь роликом заинтересовалась полиция. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Видео каким-то образом просочилось в социальные сети. Возраст малолетних нарушителей порядка пока неизвестен. На кадрах двое учеников сидят за партой, курят вейп (электронная сигарета – прим.ред.), выкрикивают лозунги запрещенной в РФ организации и, кажется, совсем не стесняются ни одноклассников, ни учителя. Последней, кстати, такое поведение не понравилось, но повлиять на это она никак не смогла – в ответ на замечания подростки высказали лишь нецензурную брань.

Местные говорят, что все это происходит в школе №2, которая больше известна как «вечерка». У того, кто выложил видео в сеть, возник вполне резонный вопрос – неужели никто из вышестоящего руководства об этом не знает? В истории осталось много вопросов.

– Там творится полный беспредел, при попытке позвонить в школу дети берут трубку и посылают тебя, – рассказали местные в комментариях.

Редакция «КП – Владивосток» обратилась за комментарием в полицию. В региональном УМВД ответили, что уже в курсе о случившемся:

– Полиция проверяет видеозапись, сделанную в одной из приморских школ. Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции города Уссурийска проводят проверку публикации из социальных сетей, на которой запечатлены подростки, допускающие нарушение дисциплины во время занятий в учебном заведении. Устанавливаются личности участников видеосъемки и обстоятельства произошедшего. Опрашиваются несовершеннолетние и педагоги. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пока правоохранительные органы проводят свою проверку, мы будем следить за развитием событий.

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