Родители напуганных детей описывают мальчика как агрессивного хулигана. Иллюстрация из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вопиющий случай произошел в провинциальной школе Вилючинска. Ученика 1В Артема местные считают «бесенком» – по крайней мере, так утверждает гневный пост в соцсетях. Агрессию у ребенка наблюдали систематически, а накануне, 10 января, он якобы порезал учительницу осколком разбитой фоторамки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– С начала учебного года родители неоднократно обращались к администрации учебного заведения, с просьбами и замечаниями по поводу агрессивно настроенного ребенка. Он систематически избивал детей, срывал уроки. <...> Поведение не беспокоило родителей еще со времен детского сада, хотя и тогда сыпались жалобы с просьбами исключить мальчика из коллектива, – рассказал обеспокоенный родитель. Он и выступил автором сообщения, которое разлетелось по местным чатам.

Случай, ставший пиком агрессии Артема, схож со сценарием триллера. По неизвестной причине разъяренный ребенок, угрожая своим одноклассникам, будто бы разбил фоторамку и осколком стекла порезал щеку учительнице, которая защищала своих подопечных. Оказалось, информация подтверждена лишь частично, и вряд ли в реальности все было настолько страшным.

Как рассказали в отделе образования мэрии Вилючинска, речь идет о куске пластика, которым ламинируют фоторамку. С кровавой раной на щеке тоже «все попроще» – агрессивный ребенок успел порезать лишь руку учительницы. Позднее ей оказали психологическую помощь. Боялась женщина, конечно, не за себя, а за других детей. Артема тем временем забрали на скорой.

Несмотря на то, что события не были настолько драматичными, как описывают в социальных сетях и некоторых СМИ, случай останется скандалом для школы. Ребенок-виновник, как рассказал «КП» источник, близкий к ситуации, направлен на обследование. Что же толкнуло его на поступок – травля в школе или возможные личные травмы – остается только гадать. Так или иначе, маленькому Артему нужна срочная помощь, а его родителям – взбучка за невнимание к проблемам мальчика.

– Прокуратура ЗАТО Вилючинска Камчатского края начала проверку по факту изложенного в социальных сетях. Пока других данных нет, мы ведем опросы, реконструируем события, – сообщили корреспонденту в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, совсем недавно на Камчатке двое подростков забили мужчину до смерти. Они сделали это голыми руками.

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