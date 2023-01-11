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11 января 2023 6:28

Первоклассник на Камчатке разбил фоторамку и порезал учительницу, угрожая одноклассникам

Ребенка в состоянии аффекта забрали на машине скорой
Ростислав САХАЛИНОВ
Родители напуганных детей описывают мальчика как агрессивного хулигана. Иллюстрация из архива.

Родители напуганных детей описывают мальчика как агрессивного хулигана. Иллюстрация из архива.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вопиющий случай произошел в провинциальной школе Вилючинска. Ученика 1В Артема местные считают «бесенком» – по крайней мере, так утверждает гневный пост в соцсетях. Агрессию у ребенка наблюдали систематически, а накануне, 10 января, он якобы порезал учительницу осколком разбитой фоторамки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– С начала учебного года родители неоднократно обращались к администрации учебного заведения, с просьбами и замечаниями по поводу агрессивно настроенного ребенка. Он систематически избивал детей, срывал уроки. <...> Поведение не беспокоило родителей еще со времен детского сада, хотя и тогда сыпались жалобы с просьбами исключить мальчика из коллектива, – рассказал обеспокоенный родитель. Он и выступил автором сообщения, которое разлетелось по местным чатам.

Случай, ставший пиком агрессии Артема, схож со сценарием триллера. По неизвестной причине разъяренный ребенок, угрожая своим одноклассникам, будто бы разбил фоторамку и осколком стекла порезал щеку учительнице, которая защищала своих подопечных. Оказалось, информация подтверждена лишь частично, и вряд ли в реальности все было настолько страшным.

Как рассказали в отделе образования мэрии Вилючинска, речь идет о куске пластика, которым ламинируют фоторамку. С кровавой раной на щеке тоже «все попроще» – агрессивный ребенок успел порезать лишь руку учительницы. Позднее ей оказали психологическую помощь. Боялась женщина, конечно, не за себя, а за других детей. Артема тем временем забрали на скорой.

Несмотря на то, что события не были настолько драматичными, как описывают в социальных сетях и некоторых СМИ, случай останется скандалом для школы. Ребенок-виновник, как рассказал «КП» источник, близкий к ситуации, направлен на обследование. Что же толкнуло его на поступок – травля в школе или возможные личные травмы – остается только гадать. Так или иначе, маленькому Артему нужна срочная помощь, а его родителям – взбучка за невнимание к проблемам мальчика.

– Прокуратура ЗАТО Вилючинска Камчатского края начала проверку по факту изложенного в социальных сетях. Пока других данных нет, мы ведем опросы, реконструируем события, – сообщили корреспонденту в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, совсем недавно на Камчатке двое подростков забили мужчину до смерти. Они сделали это голыми руками.

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