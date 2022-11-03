Капитан полиции из Приморья рассказал о самом быстром и забавном раскрытии преступления

Александр участвует в конкурсе уже второй раз. Фото: УМВД РФ по Приморскому краю

Охранять покой жителей – работа не из легких, но и участковыми становятся люди не робкого десятка. Кстати, 1 ноября стартовал финальный этап XII Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводят МВД России и «Комсомолка». Приморье с гордостью представляет своего кандидата. В этом году им стал капитан полиции Александр Мартеха. «КП – Владивосток» рассказывает его историю от студенчества до погон.

На должность участкового Александр вступил в 2013 году. Фото: УМВД РФ по Приморскому краю

БУДУ ПОЛИЦЕЙСКИМ

Александр еще с малых лет задумался о том, чтобы стать полицейским, и однажды детские мечты стали явью. После срочной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации будущий капитан полиции поступил в техникум на юридический факультет. Так сформировалось окружение из людей, которые так или иначе связаны с законопорядком. Когда приморец получил среднее образование, как говорится, рванул в Москву. Там поступил в юридический институт и стал работать в службе судебных приставов. Но в столице задерживаться не стал. «Не мое, – говорит наш герой, – захотелось в родные места».

– Знаете, как говорят, дома и стены помогают. Мне не нравится суета большого города, поэтому я вернулся в Приморье. Я привык к размеренной сельской жизни – относительно спокойной, учитывая специфику работы.

ЛЮДИ И ПОЛИЦИЯ

На должность участкового Александр вступил в 2013 году, немного поработал в поселке Сибирцево, а затем вернулся туда, где родился и вырос – в Черниговку. Там его закрепили за административным участком № 1. Казалось бы, со знакомыми лицами работать будет не так сложно, но нет, везде есть свои трудности.

– Да, периодически сталкиваюсь с негативными людьми, но с ними можно найти общий язык. За девять лет работы я нашел ключик к каждому. Радует, что есть люди, которые положительно относятся к полиции. Есть категория местных жителей, которые сначала не хотели идти на контакт, а теперь все хорошо.

Люди знают и уважают Александра. Фото: УМВД РФ по Приморскому краю

Но какие бы трудные времена не наступали, Александр Мартеха знает: он выполняет важную, а главное – нужную работу. Весь труд не просто так. Особенно участковый ценит моменты, когда видит, как человек после беседы с ним меняет свою жизнь к лучшему, как говорится, «берется за голову».

В ЭТОМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ

Кстати, в 2018 году участковый не просто участвовал в конкурсе «Народный участковый», а дошел до финального этапа. И вот в этот раз коллеги Александра вновь выдвинули его кандидатуру.

– Я родился и вырос здесь, многие знают меня в лицо, помнят еще мальчишкой, поддерживают. Люди, с которыми я работаю, те, кому я помог, думаю, запомнили меня с хорошей стороны, отсюда такое доверие. Но это лишь мои предположения, почему меня выбирают еще раз представлять край, сам себя хвалить я не умею. В моей работе самое главное – находить общий язык с людьми, разобраться в ситуации, показать, что ты искренне пытаешься помочь решить вопрос. Наверное, у меня это просто хорошо получается.

Участковый предпочел мегаполису жизнь в родном селе. Фото: УМВД РФ по Приморскому краю

ДЕЛО №...

Не обходится и без интересных историй и забавных случаев. Одним из таких с нами и поделился герой нашей истории. Как-то раз Александр разговаривал с мужчиной, у которого украли кур, пока общались, позвонил коллега: «Тут еще одно дело, мужики подрались, надо отыскать обидчика». А в селе почти все друг друга знают, участковый решил уточнить у мужчины, не знает ли он, кто тут с кем и что не поделил в последнее время. А тот смотрит на него, да и говорит с улыбкой: «О, так это же я его и побил». Преступление раскрыто…

Близкие и родные Александра полностью поддерживают его и гордятся. Между прочим, в этом году приморец рассмотрел 99 заявлений и сообщений о происшествиях. На административном участке выявил 44 административных правонарушения и раскрыл девять преступлений. Ну что тут скажешь, достойная кандидатура на звание «Народного участкового»!

До 10 ноября можно проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. После финального голосования на сайте KP.RU победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник. Проголосовать можно всего один раз, будьте внимательны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.