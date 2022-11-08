Какие меры поддержки от государства самозанятые Приморья могут получить в 2023 году и прямо сейчас

Анастасия Гришина, визажист-парикмахер, самозанятая. Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»

В Приморском крае зарегистрировано 52 879 самозанятых. Все они могут рассчитывать на помощь от государства на развитие своего дела. Деньги на это заложены в федеральном и краевом бюджетах. Какие меры господдержки получают самозанятые Приморья и куда за ними обращаться, рассказываем в этой статье.

Продвижение на торговых площадках

Художникам, рукодельницам, реставраторам, столярам, мастерам художественного промысла за счет средств госбюджета помогают продвигать товар по всей России через электронные торговые площадки. Можно попытаться самостоятельно разобраться, как эффективно продавать на Wildberries, OZON или «Ярмарке мастеров», но лучше обратиться к профессионалам и получить услугу… бесплатно!

Как это сделать? Обратиться в центр «Мой бизнес». Специалисты, которые занимаются продвижением товаров на маркетплейсах, зарегистрируют и настроят аккаунт, создадут карточки товаров, с помощью аналитики помогут вывести товар в топ по запросам, проконтролируют логистику и проконсультируют по всем вопросам.

Кроме того, самозанятые мастера Владивостока через «Мой бизнес» бесплатно получают торговое место в центре города на ярмарке «Сделано Приморье» (пешеходная улица Адмирала Фокина). С 2020 года этой мерой поддержки воспользовались более 300 предпринимателей.

Марина Першина, реставратор и дизайнер, самозанятая. Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»

Оформление сообщества ВКонтакте и деньги на таргет

Присутствие в социальных сетях необходимо для развития бизнеса. Во-первых, это витрина товаров и услуг. Во-вторых, так можно быть ближе к своим клиентам. По статистике, ВКонтакте каждый день посещают более 50% российских интернет-пользователей.

Как эффективно продавать через соцсети знают SMM-специалисты, их услуги стоят десятки тысяч рублей. Но если обратиться в «Мой бизнес», то аккредитованные SMM-агентства бесплатно для самозанятого оформят сообщество, разработают дизайн, составят описание товаров.

Кстати, те, кто никогда не запускал таргетированную рекламу в ВК или делал это более шести месяцев назад, могут увеличить рекламный бюджет на 3000 и 5000 рублей. Для этого нужно подать заявку через сайт центра «Мой бизнес» и получить промокод.

Бизнес-образование и консультации бесплатно

У самозанятых, особенно начинающих, всегда много вопросов. Все ли поступления на карту облагаются налогом? Как правильно составить договор? Правда ли, что если оформиться как самозанятый и сдавать квартиру, то налог будет меньше – 4%, а не 13%? Профессиональные консультации по юридическим вопросам и налогам, финансовой отчетности бесплатно предоставляют в центре «Мой бизнес».

В нацпроекте заложены средства на обучение самозанятых. В центре «Мой бизнес» можно бесплатно пройти тренинг «Азбука предпринимателя», посещать бизнес-семинары на разные темы. Для этого необязательно ехать во Владивосток. Филиалы центра есть в Уссурийске, Арсеньеве, Находке, Большом Камне и Дальнегорске.

Ирина Бондаренко, преподаватель йоги, самозанятая. Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»

Финансирование бизнеса

«Я хочу работать на себя, но где взять деньги для старта?», «Нужны деньги на текущие операционные расходы?». Ответ: воспользуйтесь финансовыми мерами господдержки.

Например, через министерство труда и социальной политики Приморского края на развитие своего дела самозанятые могут получить до 350 тысяч рублей. Эта адресная помощь называется «социальный контракт» и предоставляется тем, чем официальный доход ниже прожиточного минимума на одного члена семьи.

Центр занятости населения Приморского края выплачивает «подъемные» 50 тысяч рублей, если человек стоял на учете как безработный, а потом решил работать на себя и зарегистрировался как самозанятый. Льготный кредит с господдержкой предоставляет МКК «Фонд развития Приморского края». Микрозаем «Самозанятый» в размере до 500 тысяч рублей выдается под 5-10% годовых (ставка меньше при наличии залога).

Создание фотоконтента

В цифровом мире без качественных фотографий сложно продать свой товар или услугу. Визуальный контент нужен для соцсетей, сайта, рекламных объявлений. И мастер маникюра, и репетитор, и водитель грузового такси – в какой бы сфере ни работал самозанятый, качественные снимки помогут привлечь клиентов. Однако профессиональная съемка, куда входит и аренда фотостудии, и обработка фотографий, обойдется в несколько тысяч рублей.

Получить фотосессию бесплатно самозанятые могут через центр «Мой бизнес» Приморского края. Для этого нужно подать на сайте заявку на услугу «создание фотоконтента», и после того, как она будет одобрена, выбрать фотографа, который проведет съемку. Результат: самозанятый получает профессиональные снимки, которые он может использовать для продвижения своего бизнеса.

Заявку на эту услугу можно подать с 2023 года через сайт центра «Мой бизнес».

Конференция самозанятых

О всех мерах господдержки для самозанятых можно подробно узнать на конференции «Тренды и возможности для создания и продвижения своего дела». Эту возможность нельзя упустить! В этот четверг, 10 ноября 2022 года во Владивостоке впервые пройдет масштабная конференция самозанятых и всех, кто планирует работать на себя. Успешные предприниматели Владивостока расскажут о личном бренде, инструментах продвижения и масштабировании бизнеса. Отдельный блок посвящен разбору реальных кейсов. Круглые столы по мерам государственной поддержки проведут специалисты центра «Мой бизнес» и министерства труда и социальной политики края.

Если вы планируете работать на себя или ищите возможности для развития своего дела, начните с посещения конференции самозанятых. Участие бесплатное. Чтобы зарегистрироваться, перейдите по ссылке.

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