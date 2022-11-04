ТОП-10 популярных вулканов Камчатки: действующие и потухшие

Фото: Авачинский вулкан. Фото: Рушан КАЮМОВ

На Камчатке самая высокая концентрация вулканов на планете, среди которых есть и действующие и потухшие. Точное количество определить невозможно – только около тысячи вулканов известно в настоящее время.

Все они достаточно «миролюбивые», практически нет извержений, которые могли представлять смертельную опасность для людей, и у каждого из них свои неповторимые очертания и красота.

КЛЮЧЕВСКОЙ, 4750

Вулкан, который еще называют Ключевской сопкой. Один из наиболее активных на полуострове, у его подножия даже построили станцию института вулканологии. Это самый высокий действующий вулкан. Находится в восточной части полуострова в Долине Гигантов. Средняя периодичность извержений – пять лет, но периоды затишья могут быть длиннее или короче. Последнее наблюдалось зимой 2021 года на северо-западном склоне. Увидеть такой вулкан своими глазами – незабываемо.

Ключевская сопка. Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук»

КАРЫМСКИЙ, 1486

Самый активный вулкан – за XX век насчитывается более двух десятков мощных извержений, многие из которых растягивались на несколько лет – последние в 2011 и 2013 годах.

Их изучает постоянно работающая вулканическая станция. Несмотря на грозный характер, Карымский вулкан популярен среди туристов. Особенно повезет тем путешественникам, которые застанут ночное извержение.

Специалисты на вулкане Карымский. Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук»

МУТНОВСКИЙ, 2323

Это то место, где можно увидеть, как зарождалась жизнь на Земле – мощнейшая энергия в чистом виде. Вулкан действующий, расположен в 80 километров от Петропавловска-Камчатского. В его кратере на термальной площадке бьют парогазовые струи, а на дне находятся грязевые и водные котлы, здесь же находится восьмидесятиметровый водопад и глубокий каньон.

Дорога к Мутновскому вулкану. Фото: Рушан КАЮМОВ

КОРЯКСКИЙ, 3456

Корякский вулкан, или Корякская сопка. Он хорошо виден из Петропавловска-Камчатского, а располагается примерно в 20 километрах от города. Самый высокий среди вулканов на юге полуострова, за счет этого и выделяется на фоне остальных.

Вулкан действующий, в 2008 году был зафиксирован мощный выброс дыма и пепла. Корякский вулкан считается сложным для восхождения, маршрут не всегда покоряется даже опытным альпинистам.

КРОНОЦКИЙ, 3528

Этот вулкан можно причислить к самым красивым природным образованиям, что существуют на территории России. Его вершина имеет форму идеального конуса. На ней постоянно присутствуют ледники и при попадании на вершину лучей солнца, они переливаются разноцветными огнями. Последнее крупное извержение вулкана произошло в 1922-1923 годах.

На сегодняшний день его вершина покрыта снежной шапкой, склоны усеяны кедровыми лесами, а у подножия и вовсе раскинулись березовые рощи. Кстати, именно сюда возят туристов, чтобы полюбоваться легендарной Долиной Гейзеров.

МАЛЫЙ СЕМЯЧИК, 1560

Один из действующий стратовулканов на Камчатке и удивительных по строению вулканов. Он раскинулся на три километра, а в его «арсенале» – целых три картера. Самый интересный – кратер Троицкого, названный в честь сотрудника Камчатской вулканологической станции В. Д. Троицкого, который впервые выполнил его научное обследование в конце августа 1946 года. В кратере вы можете наблюдать чудо природы – невероятной красоты озеро, наполненное серной, соляной, плавиковой кислотами, а также другими химическими компонентами. Благодаря такому составу, вода внутри кратера имеет ярко-изумрудный цвет.

ГОРЕЛЫЙ, 1829

Это действующий вулкан в южной части полуострова, второе название – Горелая сопка. Добраться до него сравнительно легко – почти до подножия доходит автомобильная дорога. Хребет Горелого имеет протяженность около трех километров, он объединяет 11 кратеров. В некоторых образовались кислотные озера, среди которых выделяется Голубое озеро с водой ярко-голубого цвета. Последнее извержение в этих местах зафиксировано в 80-х годах прошлого века.

Вид на вулкан Горелый. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

АВАЧИНСКИЙ, 2751

Самый простой и доступный для подъема вулкан. Это ровный конический вулкан с почти всегда парящим над ним облаком. Интересно и то, что его конус находится внутри другого бывшего вулкана.

Подобным «двойным вулканом» является также и легендарный Везувий. Магматический очаг находится всего на глубине пять метров от поверхности, извергается Авачинский вулкан постоянно, хоть и не ритмично – последнее произошло в 2008 году.

Вид на Авачинский вулкан. Фото: Рушан КАЮМОВ

ВИЛЮЧИНСКИЙ, 2173

Относится к типу потухших вулканов и имеет правильную конусообразную форму. Это популярнейшее место для фрирайда на Камчатке – катания на лыжах или сноуборде с вулканических склонов после заброски вертолетом. Летом подняться сюда сложно, зато вид на Вилючинский открывается почти из всех термальных источников Паратунки. Во время подъема можно полюбоваться многочисленными речушками, увидеть следы потоков лавы и водопад, который полностью замерзает зимой.

ТОЛБАЧИК, 3682-3085

Толбачинский вулканический массив состоит из двух вулканов – Острого и Плоского. Первый – потухший, а второй – действующий. Острый получил название из-за пикообразной ледяной шапки. Его подножье составляют ледники, в частности – знаменитый ледник Шмидта, популярное туристическое место.

Вид на вулканический массив Толбачик. Фото: Рушан КАЮМОВ

А вот Плоский Толбачик получил огромную популярность во время трещинного извержения в 2012 году. Многие путешественники приезжали сюда, чтобы увидеть текущую лаву и посмотреть, как она выжигает на пути. Сейчас вулкан спокоен, на подходах к нему растут эдельвейсы и бегают евражки-суслики.

Арктическая белка или евражка. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

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