Камчатских водителей предупреждают об опасном природном явлении

Ситуация улучшится в 15:00 по камчатскому времени. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатке жителей края предупреждают, что на северо-восточном побережье ожидаются переливы песчаных кос морской водой. Специалисты рекомендуют водителям не выезжать в прибрежные зоны.

Как рассказали представители ведомства, опасное явление прогнозируют на 5 ноября с 12-13:00 по камчатскому времени. По данным краевого управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в районе сел Корф и Апука Олюторского муниципального района ожидается переливание песчаных кос морской водой и подтопление низменных участков. Продлится все до 15:00.

Сотрудники МЧС по Камчатке рекомендуют водителям воздержаться от поездок в прибрежные зоны пока действуют опасное явление. Если же ваша жизнь или окружающих оказалась в опасности, необходимо позвонить на номер службы спасения: со стационарных телефонов — «01», с мобильных — «101», единый номер всех экстренных служб — «112».

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